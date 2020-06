El futuro llegó, para Estudiantes y Gimnasia

“Tenemos hasta el 30 de junio para cerrarlo... todavía falta”, se excusaron los dirigentes durante estos meses, y más aún en época de cuarentena. Ese “bendito” o “maldito” 30 de junio es la fecha límite para terminar vínculos contractuales, préstamos que finalizan, y esto genera un importante movimiento de jugadores, más allá que en el contexto actual el libro de pases pueda ser totalmente diferente a lo conocido.

Y decimos que para algunos es “bendito” por que se terminan contratos con jugadores que no rindieron y desde hace meses vienen cobrando sueldos por correr en su momento alrededor de una cancha. Y tal vez “maldito” por que finaliza el vínculo con alguien a quien se quiere disfrutar más. Y de esos ejemplos hay tanto en Estudiantes como en Gimnasia.

Para el Lobo tuvo lo “extra” de tener que sellar un acuerdo con el técnico, mientras que en el Pincha esto no fue problema. Ahora bien, hay casos de futbolistas a los que se le termina el contrato hoy y se irán; otros a los que se quiso retener y no se pudo, mientras que otros arreglaron su continuidad. Están también aquellos jugadores que deben regresar de los préstamos; los que quedarán libres; los que firmarán un primer contrato; y también por que no, deberán guardar un lugar para los refuerzos.

Por lo que sea, el mes de junio fue intenso. Un mes para tomar decisiones. Y el día de hoy “esa” fecha límite.

EL PANORAMA DEL LOBO

Luego de presentar el 3 de junio como un verdadero regalo de aniversario la renovación del contrato de DiegoMaradona, la dirigencia puso manos a la obra en las distintas situaciones que debía resolver. Pero vayamos por parte...

De los futbolistas a los que se le termina el préstamo hoy (que llegaron en enero 2019, junio 2019 ó enero 2020), no seguirán Franco Mussis, Jesús Vargas, Claudio Spinelli, Maximiliano Caire, Jorge Broun, Jhonathan Agudelo y Maximiliano Cuadra. En tanto, renovaron sus préstamos Leonardo Morales, Paolo Goltz y Lucas Barrios.

Con respecto a contratos de jugadores que estaban en el Club, Lucas Licht acordó su continuidad, mientras que Manuel Guanini rechazó la oferta para seguir y mañana ya se quedará con el pase en su poder. Al mismo tiempo, se extendieron los contratos de Matías Melluso y el arquero Tomás Durso hasta junio de 2023.

En definitiva, hoy se terminan los vínculos de los dos jugadores por los que aún no se definió qué pasará: Harrinson Mancilla y Matías Pérez García. El volante colombiano (que es uno de los pedidos de Diego Maradona), está cerca de renovar. Se mudó a La Plata hace un mes (vivía en Capital Federal) y se le ofreció un contrato hasta diciembre de 2021; mientras que Pérez García está más cerca de irse que de quedarse.

En tanto, los primeros contratos (los categoría 1999) firmarán en diciembre, aunque la dirigencia tomó la decisión días atrás de hacerle contrato al delantero Ivo Mammini (categoría 2003) y convertirlo en profesional.

Otro tema es de los futbolistas que deben regresar de sus préstamos que son cinco: Gianluca Simeone, Matías Gómez, Daian García, Hernán Tifner y Khalil Caraballo. Aquí entre la dirigencia y cuerpo técnico definirán qué harán con ellos, si rescinden, si se quedan o buscan nuevos horizontes. Por lo pronto, Simeone ya hace un par de semanas que volvió de España y está en Capital Federal; mientras que San Martín de Tucumán ya dijo que no podrá renovar ningún préstamo por lo que el Monito Gómez también está de regreso.

Finalmente en el rubro refuerzos, no hay nombres. Algunos jugadores ofrecidos, pero la dirigencia no tiene en mente traer a nadie.

LA SITUACIÓN DEL PINCHA

Pasando a lo que se vive en Estudiantes, por un lado la tranquilidad está en que tiene un cuerpo técnico nuevo que asumió a comienzos de marzo y solo dirigió un partido, por lo que toda la atención se centró en el plantel y se apuntó a eso.

Hoy se terminan los contratos de los laterales Facundo Sánchez y Mauricio Rosales, que no se renovarán; también el de Gastón Fernández que 20 días atrás anunció su retiro; mientras que no se hizo uso de la opción de compra de Mateo Retegui quien volvió a Boca.

Ya arreglaron su renovación por un año los juveniles Franco Sivetti e Ignacio Gariglio; mientras que se está conversando por el golero Jerónimo Pourtau. Y queda pendiente uno de los temas que desvela en el Pincha, la posibilidad de renovación de Marcos Rojo. El zurdo arribó por 6 meses y el Pincha tampoco hará uso de la opción de compra y solo busca extender el préstamo.

La dirigencia albirroja y el representante del futbolista están tratando de convencer al Manchester United para que lo preste un poco más, por lo que no es un tema cerrado. Es más, buscarán seguir hablando durante el mes de julio.

En cuanto a los primeros contratos, si bien AFA dio una prórroga hasta diciembre para tomar la decisión, el Pincha ya confirmó que le hará su primer contrato profesional al defensor categoría 1999, Mauricio Guzmán. Capitán y zaguero de la Reserva, Leandro Desábato (que precisamente lo tuvo en Reserva) lo llevó al banco de Primera en marzo pasado en oportunidad del encuentro ante Racing de la última fecha de la Superliga Argentina.

Pasando a la lista de jugadores que debían volver de sus préstamos era bastante larga pero de a poco se fue resolviendo. El uruguayo Manuel Castro extendió su préstamo en el Atlanta United de Estados Unidos por 6 meses más; mientras que quedan libres: Gastón Gil Romero, Bruno Cabrera y Tomás Oses.

De esta manera, a partir de mañana ya la Secretaría Técnica habló con ellos y les dijo que se sumarán al grupo para trabajar virtualmente a Daniel Sappa, Nicolás Bazzana y Francisco Apaolaza. Resta saber qué será de Carlo Lattanzio, Mauricio Vera y Matías Ruíz Díaz.

Un tema especial es el de Fernando Zuqui, por que su préstamo en Colón termina hoy, pero en el Pincha ya anunciaron que jugó más del 70 por ciento de los partidos con la camiseta Sabalera, por lo que los santafesinos deberán comprar el 50 por ciento del pase. Por su parte, la dirigencia rojinegra ya confirmó que no pagarán los 2 millones de dólares. Ante esto, parece que la situación se resolverá en la justicia.

El último ítem es el de los refuerzos. Descartados los laterales Leonardo Jara, Sebastián Dubarbier y Federico Alvarez (de Quilmes), se espera qué ocurrirá con José Basanta quien volvió al país desde México pero analiza el retiro y lo de José Sosa (ver aparte en página 20).