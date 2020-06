En el barrio Cabezas entran y salen con estricto protocolo: ¿cómo lo viven los vecinos de la periferia?

En el barrio José Luis Cabezas en el cual se reparten jurisdicción Berisso y Ensenada, continúan los estrictos protocolos para evitar la propagación de casos de Covid 19 que ya se registraron en la zona.

Desde un sector del barrio se puede entrar y salir, e incluso se pueden ver a repartidores de empresas de delivery cumpliendo con la entrega de pedidos, mientras que una porción permanece bajo total aislamiento.

Tal como informó hoy este medio, la zona aislada es la franja de casillas que acompaña la vía del tren y el arroyo del Bosque hasta la calle 129 y corresponde a un 12 por ciento del total del barrio. El resto de los vecinos pueden salir e ingresar aunque son desinfectados exhaustivamente con Amonio Cuaternario (se utiliza como desinfectante para eliminar gérmenes, virus y bacterias) cada vez que cruzan la frontera y además se les lavan las manos con alcohol en las proporciones 70/30.

“Me siento triste, pero hay que cumplir nomás. Lo que dijeron de salud y los intendentes está bien. Solo pido víveres de consumo”, contó José Juan desde uno de los ingresos al barrio, mientras salía a hacer mandados.

Y admitió que le da miedo circular: “A quien no le va a dar miedo, pero qué voy a hacer, vivo acá. Yo estoy en mi casa”, dijo el vecino, quien es costurero pero que está sin trabajar y apenas sale a hacer las compras. Justamente, para entrar y salir “nos hacen una desinfección y está bien. Están poniendo todo en orden”.

Por su parte, en la periferia del barrio las calles están vacías, hay medio y lo vecinos evitan salir.

En el caso de María Cristina, quien vive a pocas cuadras de una de las entradas del barrio, salió por una urgencia a la ferretería pero intenta no circular por la zona. Cubriendo su rostro casi por completo, asegura que tiene miedo por una potencial propagación del virus y que toma todos los recaudos posibles para cuidarse. En tanto, que apoyó el aislamiento.

“Lo veo re bien, me parece muy bien que esté aislado. Porque toda ese gente del barrio pasa constantemente por acá. Hay que tener cuidado. Da miedo andar por la zona. Me parece bien lo que hicieron los intendentes”

Y agregó que al ingresar a su casa “me lavo las manos con alcohol y repaso todo con lavandina. Vivimos con mi marido, pero no salgo para nada. Me compra todo mi hija y me lo manda. Es un peligro. Esperemos que se cuiden”, sostuvo la vecina quien por tener 70 años ingresa en el grupo de riesgo.

Por su parte, Claudio, quien vive a unas diez cuadras de la zona crítica también coincidió en que es buena la iniciativa de cerrar el barrio Cabezas: “Vive hace bastante acá, me parece correcta la decisión. No sé bien la cantidad de gente que vive, pero sé que creció mucho”

A diferencia de María Cristina, el joven dijo no tener miedo porque cumple al pie de la letra los protocolos de desinfección: “No tengo miedo porque siempre me resguardo, tomo todas las precauciones. Me saco las zapatillas, me saco la ropa y la cuelgo afuera y después me baño”, contó y agregó que “nunca imaginé una cuarentena tan estricta”.

En tanto que María, otra vecina de la zona, apoyó la iniciativa y además sumó otra preocupación que es la inseguridad.

“Lo veo bien, y tendrían que cerrar atrás también. Si cercan mi barrio hacen bien, sino no se para con nada esto. Yo sufro de asma no puedo salir mucho”, contó al salir de la verdulería.

“Yo lavo con alcohol lo que compro, lavo las frutas, me saco los zapatos. Pero esto es imparable, si te tiene que agarrar te agarra”, agregó y señaló que también se teme por la inseguridad: “Más allá del coronavirus está peligroso el barrio. Me robaron cuatro veces hace un mes. Hay gente que labura al día, y no puede salir a trabajar y se desespera”.

Por último habló uno de los vecinos más antiguos de la zona aledaña como Néstor, que hace 60 años vive en el barrio y nunca imaginó algo así.

“Yo lo veo bien, si hay coronavirus está bien que esté cerrado así se evitan contagios”, expresó Néstor mientras su perro paseaba un poco por la vereda de su casa.

Néstor evita salir y los mandados los hace su hijo: “No salgo, estoy cumpliendo la cuarentena. Mi hijo hace los mandados, me deja las cosas en la puerta y se va.Hace 60 años que vivo en el barrio. Nunca pensé esto”.