El dueño de la pizzería contó qué le dijo el repartidor acusado de contaminar comida

Ayer por la tarde el diario EL DIA daba cuenta de un hecho que tuvo lugar en la puerta de un edificio ubicado en 54 entre 4 y 5. El administrador de este consorcio tomó la decisión de hacer público a través de este diario un video que muestra a un repartidor sonando su nariz frente a una caja de comidas abierta. También advirtió que en un video más extenso "se podía ver cómo el trabajador escupía en la vereda y en los ventanales del ingreso".

24 horas después de que saliera a la luz este caso, el propietario del local gastronómico implicado decidió romper el silencio y dialogar con el diario EL DIA para brindar su impresión sobre el momento que está viviendo y para pedir disculpas a la comunidad por la irresponsabilidad del trabajador.

"La verdad que estoy tremendamente avergonzado. No puedo creer que mi pizzería haya quedado en boca de todos por este asunto. Desde hace años que vengo trabajando para construir de mi negocio un nombre y un prestigio y con este tipo de cosas se viene abajo todo lo que laburaste por años" dijo Laureano en diálogo con eldia.com.

Añadió al respecto que tomó conocimiento del hecho ayer por la noche, alrededor de las 22.00, a través de una clienta que le advirtió por teléfono que "parecía que un repartidor de su local estaba implicado en un hecho confuso y que aparecía en un video de EL DIA". "Tuve una jornada de mucho trabajo y no había tenido tiempo de ver las noticias. Pero apenas me dijeron esto busque la información y claro, se trataba de la persona que trabajaba para mi" relató el joven que afirmó que lo reconoció "por la campera y la moto".

Ofuscado por la situación, inmediatamente se dirigió de la sucursal en la que se encontraba a la del centro para confirmar lo que había visto de primera mano. "Era casi seguro que era él pero fui a la pizzería para hablar con esta persona. Cuando llegué estaba sentado y lo único que atiné a decirle fue 'me jodiste la vida' y después le pedí que abandonara las instalaciones".

Al ser consultado por si el sospechoso hizo algún descargo sobre el tema, Laureano señaló que "no dijo mucho". "No había mucho más para decir. Además estaba tan enojada que por un momento que no podía caer de la situación que estaba viviendo. Lo único que recuerdo es algo como 'la mujer me hablaba mal' y 'me maltrató', como justificando lo que hizo".

Laureano confirmó a este diario que el joven fue despedido de forma inmediata y que esta mañana tuvo que tomar la misma decisión con el encargado por "no informar sobre el hecho en el momento que era necesario".

En tanto, destacó que "uno contrata a la gente pensando que es responsable. Jamás espera esto. Si no nadie podría dar trabajo. Es una lástima lo que pasó". Añadió al respecto que anoche intentó hablar con la damnificada pero no pudo atenderlo por que era muy tarde. Finalmente, según precisó, esta mañana ambos pudieron hablar y en ese momento la mujer recibió las disculpas.

Laureano adelantó que a partir de la semana que viene adoptará un sistema de seguridad en su pizzería que contempla el uso de una faja de seguridad. "Vamos a seguir enviando en cajas los pedidos pero ahora le pegaremos una faja, como un precinto. De este modo, si el cliente recibe el paquete abierto automáticamente deberá rechazarlo".