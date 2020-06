“La infidelidad no es cuestión de género, sino de oportunidad”

La infidelidad como temática ha sido el eje principal de incontables historias volcadas en libros, películas y series.

Si bien muchas veces esas narrativas abordan la traición amorosa a través de deslices sexuales, en otras oportunidades el engaño retratado trasciende el ámbito físico y plantea el eterno interrogante: ¿se puede amar a dos personas a la vez?

En los tiempos que corren, la monogamia comienza a ser cuestionada por las nuevas generaciones. La liberación de la mujer y la caída de ciertos relatos tradicionales en lo que respecta al amor abren las fronteras para nuevos formatos de relaciones libres y abiertas.

Hasta hace unos pocos años atrás, los terapeutas solían argumentar que la infidelidad representaba el síntoma de un mal que estaba afectando a esa relación.

Sin embargo, muchos especialistas ya rompen con ese consenso al asegurar que “se puede estar muy enamorado y aun así ser infiel”.

Como en muchos otros campos, en el terreno del amor no hay certezas absolutas. Cada historia es singular y cada infiel tiene su propia justificación.

Para la psicóloga Gabriela Rougier, a la hora de amar, las personas contamos con tres sistemas diferentes que pueden funcionar en forma paralela: el enamoramiento, el impulso sexual y el amor a largo plazo.

“El enamoramiento incluye la etapa de las mariposas en la panza. El ansia de estar con el otro. Esos primeros meses maravillosos pero en el tiempo insostenibles. Muchas veces es complementado por el impulso sexual. En cambio, el tercer sistema va mucho más allá de los dos anteriores: es la persona que me entiende y que me acompaña”, señaló Rougier en una reciente nota.

Según la profesional, “se puede tener esos tres sistemas funcionando en la misma persona o podemos tener alguno de ellos conectados a personas diferentes: podemos estar enamorados de alguien pero amar profundamente a otra persona”.

Bajo su perspectiva, la posibilidad de canalizar los distintos esquemas en varias personas “no le pasa a todo el mundo” y “dependerá de muchísimos factores que no son solo biológicos como la experiencia previa, la crianza y las vivencias familiares”.

Y allí comienza a jugar el gran enemigo de las relaciones monogámicas: la infidelidad, que, para Rougier, se trata de un “hecho traumático”.

“Cuando descubrimos que la persona que amamos nos engañó y se conectó con un tercero, no importa que sea física o emocionalmente. Hoy por hoy, no se define porque haya habido sexo con otra persona, sino porque hubo una conexión que se mantuvo en secreto. Uno de los grandes ingredientes del engaño amoroso es el secreto y la violación del acuerdo de esa pareja”, observó.

Los años de experiencia en el campo llevan a que la terapeuta sostenga que “la gran mayoría de las personas que descubren una infidelidad tienen síntomas de estrés postraumático”.

“Hay un impulso de querer saber y no poder frenarlo. El engañado necesita reescribir el tiempo que duró y preguntarse dónde estaba cuando pasó. Vivir una realidad que no era tal. Nuestro mundo emocional deja de ser un lugar seguro porque pasa a ser totalmente impredecible e inseguro. La persona que vos creías conocer es una extraña”, ilustró.

¿Cómo se trata un desengaño amoroso en el diván? ¿Se puede perdonar una traición afectiva? ¿La pareja es capaz de volver a lo que fue antes de la trampa?

“Recuperarse de una situación así dependerá muchísimo de qué haga la persona que engañó. No solamente de decidir perdonar o no. Hay una tendencia típica del engañador de no querer hablar de eso. Si la persona que engañó quiere realmente recuperar la confianza de su pareja tiene que ser transparente. Aunque le duela, tiene que estar dispuesto a responder con la verdad”, apuntó Gabriela Rougier.

Desde la óptica de la psicóloga, en los tiempos que corren “es muy difícil mantenerse fiel” ya que “vivimos vidas muchísimo más largas y sostener una relación a lo largo del tiempo es complicado porque hay personas que nos atraen y relaciones que se desgastan”.

Al mismo tiempo, la experta en vínculos de pareja expresó que la infidelidad “no siempre tiene que ver con el amor ni con el otro sino con crisis personales”.

“Experiencias cercanas a la muerte, la pérdida de alguien que uno quiere mucho, una enfermedad y empezar a ver que se entra en otra etapa de la vida también la pueden causar. Nos pone más vulnerables y nos lleva a hacernos un montón de preguntas. No siempre significa que algo estaba mal en un vínculo. Hay relaciones que están muy bien e igualmente alguno de los dos es infiel”, acotó.

Por último, Rougier descartó que la infidelidad tenga que ver con una cuestión de género sino de oportunidad: “Nunca fue tan fácil engañar y nunca fue más fácil que te descubran”.