Economía redacta la oferta final para reestructurar la deuda

El Ministerio de Economía estaría ultimando la redacción de la propuesta final para reestructurar la deuda pública por U$S 66.500 millones emitida bajo ley extranjera y aseguran q ue hay escaso margen para modificaciones. La nueva oferta será presentada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) la semana próxima, posiblemente antes del 12, fecha en la cual vence el plazo dispuesto por las autoridades, según Infobae.

La semana pasada se produjo un acercamiento entre la posición del Gobierno y la posición de los acreedores para la renegociación de la deuda. La valuación de la nueva propuesta del ministro Martín Guzmán calculada con una tasa de descuento del 10 por ciento anual, se elevó desde U$S 40 a U$S 47 (a excepción del Discount 2033 cuyo valor de recupero es aproximadamente U$S 4 superior).

Por su parte, dos de los tres comités de bonistas también publicaron, de forma conjunta, una nueva contrapropuesta que valuada en la misma tasa de descuento arroja un valor de U$S 58,5 en promedio, implicando un recorte de aproximadamente U$S 2 respecto a la primera.

Las posiciones se acercaron, ya que las diferencias se redujeron desde U$S 20 a U$S 11 por papel, pero bajo ningún caso dejan de ser despreciables.

El mercado reaccionó de forma positiva esta semana ante la confirmación de los rumores del acercamiento entre la posición del Gobierno y los acreedores.