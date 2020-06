Tensión entre el Gobierno y la oposición: el PRO acusó a Cafiero de querer “dividir a los argentinos”

El PRO sacó un comunicado en repudio a las declaraciones de Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Alberto Fernández, y revelaron nueve puntos en los que se hubieran basado en caso de haber seguido en el poder. El partido liderado por Patricia Bullrich hizo publico esto como un "ejercicio de historia contrafáctica".

"Imagínense lo que hubiese sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe", fueron las declaraciones de Cafiero que encendieron a los dirigentes del PRO. Esas palabras encendieron a los dirigenes del PRO que salieron a responderle con nueve puntos importantes que hubieran realizado ellos.

El texto lleva las firmas de sus autoridades Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado y Christian Ritondo, para salir en defensa de su líder y para denunciar que el planteo de Cafiero es "provocación, que no contribuye al diálogo político que el propio gobierno dice impulsar".

El texto del PRO incluye una lista en las que se detallan las medidas que habría tomado Macri su hubiese tenido que administrar la reacción del Gobierno nacional frente a la crisis del coronavirus.

"No habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones, eludir el control del Congreso y buscar la impunidad o la libertad de delincuentes condenados; no habría usado la pandemia como pretexto para darle superpoderes a su Jefe de Gabinete. Volvimos a ser un país sin presupuesto ni control de gastos, un lugar del cual ya habíamos salido", afirmaron Bullrich y sus socios políticos.

En esa nómina, también se afirma que Macri "habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal" y que "habría advertido los efectos del aislamiento estricto sobre otras patologías de la salud y sobre el empleo y el trabajo de los argentinos, y habría encontrado maneras de encontrar un equilibrio más temprano".

Y continúa diciendo que el ex Presidente "no habría tenido problemas para seguir comprando alimentos en licitaciones transparentes a precios razonables" y que "no habría tenido problemas para seguir comprando alimentos en licitaciones transparentes a precios razonables".

"Finalmente, habrían tenido una oposición mucho menos constructiva que la actual, que apoyó las medidas duras cuando fueron necesarias. No es improbable que el kirchnerismo en la oposición hubiera boicoteado los esfuerzos del Gobierno nacional y los provinciales para contener la pandemia y diseñar un plan de salida", remarcaron.