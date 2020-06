Asaltaron a los padres del Gato Sessa en 68 entre 4 y 5, mientras dormían

Los padres del ex arquero de Gimnasia, Gastón Sessa, fueron despojados de una suma dinero y otros valores tras ser asaltados por delincuentes en su casa de La Plata. El hecho ocurrió mientras la pareja, dos adultos mayores, dormían profundamente en la planta alta del inmueble de 68 entre 4 y 5 y se estima que los delincuentes aprovecharon esa situación para cometer el ilícito.

"Por suerte ellos no se despertaron ni los ladrones lo despertaron a ellos sino quién sabe qué hubiese pasado", dijo a EL DIA.COM Marcos Sessa, otro hijo de la pareja asaltada quien tiene actividad política y pertenece al equipo de la presidenta del Concejo Deliberante platense, Illeana Cid.

Según contó, cerca de las 7.30 fue a la casa de sus padres en una de las cuyas dependencias tiene una oficina y se encontró con la puerta de acceso abierta.

"Había un gran revoltijo de cosas y de papeles y la verdad es que temí lo peor", señaló Marcos Sessa quien se dedica a la actividad comercial y tiene actuación política en el espacio que gobierna la ciudad de La Plata.

Sessa contó que al revisar otros lugares de la casa encontró el mismo desorden con lo que quedó claro que los ladrones buscaron por toda la casa elementos para llevarse.

En ese sentido se supo que también robaron teléfonos celulares y otros valores.

"Por suerte evidentemente fueron a buscar plata y encontraron una suma que no era gran cosa pero se ve que los conformó y se fueron. Había televisores y otras cosas de valor pero evidentemente querían plata y cosas fáciles de llevar y eso ayudó a que no pasara algo peor", señaló Marcos Sessa quien no dudó en afirmar a EL DIA.COM "pensé que estaban muertos, cuando vi el desorden y los encontré en la cama pensé lo peor pero por suerte estaban durmiendo todavía".