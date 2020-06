Tevez recibió una propuesta para continuar en Boca

El ídolo, capitán y referente de Boca, Carlos Tevez, a quien se le vence el contrato el 30 de este mes, dialogó en las últimas horas con Juan Román Riquelme, vicepresidente de la entidad, para establecer las pautas sobre su continuidad en la institución donde comenzó su exitosa carrera.

Tevez y Riquelme, dos de los ídolos más importantes de la historia de Boca, dialogaron vía Skype la semana pasada y el vicepresidente segundo, encargado de la secretaría de fútbol, al ver que “Carlitos” estaba con ganas en lo anímico y de ponerse bien en lo físico, le mandó por escrito la propuesta económica para que siga por un año más y, posiblemente, se retire como él siempre soñó en el club del que es hincha y lo llevó a la fama.

El contrato que se le ofreció al “Apache” es por un año, con la posibilidad que se extienda seis meses más y también figura en el mismo el partido de despedida del fútbol del delantero.

En lo económico está muy lejos de los mejores contratos de Tevez en su carrera y también del último que tenía con la directiva que presidia Daniel Angelici, ya que está acorde a la actualidad del fútbol en el mundo y en Argentina, por la crisis financiera de los clubes debido a la pandemia por la Covid-19.

El mismo tendrá un plus por objetivos, partidos jugados, goles, títulos, por lo que los integrantes de la secretaría de fútbol son optimistas en que en los próximos días se llegue a un acuerdo.

MAURICIO ISLA: “ME GUSTARÍA JUGAR EN BOCA”

El lateral chileno Mauricio Isla reiteró ayer que desea jugar en Boca, actual campeón del fútbol argentino, y luego retirarse en la Universidad de Chile, en donde comenzó su carrera.

“Hasta ahora no sé adonde voy a ir, tuve solo una conversación con Boca. Ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada. Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile, es mi sueño y el de mi familia”, dijo Isla en una videoconferencia con chicos de una escuela de fútbol del club Cobreloa.

Boca, a través de la secretaría de fútbol que comanda Juan Román Riquelme inició gestiones a principios de año para incorporar a Isla, y ahora lo considera prioridad para ser el primer refuerzo, y quizás el único en el próximo semestre. El lateral derecho, quedará libre el 30 de junio del Fenerbahce de Turquía.