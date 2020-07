Messi llegó al “700”, pero el Barça apenas empató y se complica

Barcelona desperdició una nueva oportunidad de meterle algo de presión al Real Madrid, líder de La Liga, con un partido menos. En un encuentro parejo, en el que apenas hizo lo que pudo (algo que viene siendo una constante en el ciclo del cuestionado Quique Setién), no logró quebrar nunca a un sólido Atlético de Madrid de Diego Simeone. Así, terminó igualando como local por 2 a 2 y volvió a repartir puntos importantes pensando en el título (la fecha pasada había empatado con mismo marcador frente a Celta de Vigo).

De esta manera, y cuando a su rival de toda la vida le quedan 18 puntos por disputar, mañana podría escaparse a cuatro si derrota al humilde Getafe.

DE POCO SIRVIÓ EL “700” PARA UN BARÇA QUE DEJÓ MUCHAS DUDAS

Parecía que la jornada sería redonda. Pero luego de comenzar ganando con un gol en contra de Diego Costa en 11 minutos del primer tiempo, siete más tarde llegó el primer penal y la igualdad de Saúl Ñíguez, quien tomó la responsabilidad luego de que el VAR decretara el adelantamiento de Ter Stegen en el penal atajado al mencionado Costa.

Tras la igualdad, el trámite se hizo cuesta arriba para un local sin ideas, que volvió a ver a un Messi solitario, que buscó con un gran remate desde la derecha que se fue cerca del arco de Oblak. Con la sensación de poco, se esfumó un primer tiempo en el que se jugó más a lo que pretendió la visita.

El complemento también comenzó con buenas noticias para un azulgrana que luego no podría sostenerlas.

Messi anotó el segundo de Barcelona, de penal, luego de una infracción en el área a Nelson Semedo, con una definición magistral. El rosarino la picó frente al gigante Oblak y celebró, en un Camp Nou a puertas cerradas, el “maldito” gol 700.

El capitán y símbolo de Barcelona, nuevamente de lo mejor de su equipo, también tuvo incidencia en el primer gol catalán, ya que envió el córner que se desvió en Diego Costa.

Pese a esto, no sería su noche ni la del Barça. Atlético de Madrid, con Ángel Correa como titular, aprovechó las penas máximas y llegó al empate por la vía penal en las dos ocasiones. Saúl Ñíguez anotó ambos. En el segundo, 13 minutos después del desahogo de Messi, esquinó bien la pelota ante un Ter Stegen que llegó a tocarla, pero no a evitar la caída de su valla.

Tras un nuevo golpe, el “Culé” intentó, pero chocó en todo momento contra su falta de creatividad y contra un Aleti bien parado, que logró llevar a cabo su estrategia.

De esta manera, si bien Messi llegó al grito 700 en su carrera, su equipo volvió a dar un paso en falso pensando en quedarse con La Liga, algo cada vez más complicado.

El rosarino, quien estrenó look, resultó nuevamente el eje de un equipo que tuvo la posesión de la pelota, pero sin el brillo necesario.

Así, Barcelona encadenó el segundo empate en fila y acentuó su crisis futbolística en el tramo final.

La igualdad con Atlético de Madrid no solo lo privó del regreso a la cima, también lo alejaría aún más de Real, el puntero, que mañana visitará a Getafe y podría sacarle cuatro puntos de diferencia.

Tras la reanudación, el equipo de Setién ganó tres y empató tres, un contraste evidente con el Madrid, que ganó todas sus presentaciones.

Barcelona esperará por un traspié del “Merengue” para que la ventaja no se extienda, pero sabe que la situación se complicó más de lo debido. Si quiere tener chances, además de no ganar su rival, deberá mejorar sustancialmente su producción, algo que no asoma sencillo.

Lo cierto es que ayer, el festejo, agridulce, fue solo de Messi.