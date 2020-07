Enojado, Berni discutió a los gritos con un jefe policial en un operativo

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, protagonizó esta mañana una situación polémica y llamativa en uno de los controles apostados en el Puente La Noria, en el primer día de esta nueva fase de cuarentena más dura, en el marco de la pandemia por COVID-19.

Tal como lo hiciera otras veces, el funcionario provincial llegó en moto al lugar donde la Policía Federal estaba controlando los vehículos que ingresaban a capital federal desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Visiblemente enojado, Berni se dirigió hacia la camioneta donde estaba el jefe del operativo de una fuerza que depende del ministerio de Seguridad de Nación, a cargo de Sabina Frederic, con quien mantiene un enfrentamiento público.

Gesticulando, le pidió que bajara del vehículo y en un momento hasta le sacó el handy, seguramente para hablar con algún jefe policial.

Minutos más tarde, se acercó a los periodistas que estaban cubriendo el control y presenciaron la escena y descargó su furia contra la forma en que se estaba llevando adelante el control. "Los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para enquilombársela más", lanzó, cuestionando la demora que había en la zona.

"Hay que tener criterio común, tenemos que tener todos buena voluntad", agregó. Lo llamativo, además que todo se diera frente a las cámaras de TV, es que Berni retó a un miembro de una fuerza de seguridad que no está bajo su responsabilidad.

Berni quedó envuelto en una polémica ya que su jefe de Gabinete, Mario Baudry, fue acusado de "abuso de autoridad" al intervenir en un control policial que había detenido a su pareja, Verónica Ojeda, por supuesta violación de la cuarentena.

"Si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde", dijo Berni sobre Baudry, quien fue acusado por un agente de tránsito del municipio de Brandsen por el incidente del pasado sábado, donde el funcionario se hizo presente en un auto oficial con sirenas en el puesto de control donde había sido detenida Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, e intervino para que los policías la dejaran seguir su viaje.

Según el relato que consta en la causa, Baudry estaba con síntomas de congestión y sin barbijo, y en esas condiciones reunió a los policías que participaban del operativo en el puesto de control, donde les reprochó no haber permitido el paso de su pareja ante la mirada de los agentes de tránsito de Brandsen.

Tras de ese episodio, el secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de esa ciudad, Marcelo Castillo, denunció a Baudry por “abuso de autoridad”. A partir de esa denuncia, intervino la fiscalía de Mariana Albisu, quien a su vez, por tratarse de presuntos delitos vinculados a la cuarentena, giró las actuaciones a la Justicia Federal de La Plata.

"El jefe de gabinete me contó su verdad, las verdades no son absolutas, no tengo por qué no creerle. Todas las explicaciones que me dio son correctas, pero vuelvo a repetir: por suerte hay una denuncia. Será el juez el que tenga que investigar y si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde”, explicó Berni en declaraciones periodísticas. “Si los agentes se sintieron maltratados, hicieron una denuncia y será el juez el que deba determinar si ese maltrato existió o no existió”, completó.