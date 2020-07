Banderazos y protestas contra el Gobierno en las principales ciudades del país

Tal vez anticipándose a las movilizaciones y protestas que se originaron por la tarde en diferentes puntos del país, el presidente Alberto Fernández llamó ayer a “terminar con los odiadores seriales” e hizo un llamado a construir la “Argentina del mañana” entre todos los sectores. Lo hizo durante el discurso que, con motivo del 9 de Julio, pronunció desde la quinta de Olivos.

Fernández, instó a dejar atrás “el odio y las divisiones” y convocó a “unirse en un destino común”, en el marco del inédito acto por teleconferencia en el Día de la Independencia.

Por la tarde, grupos autoconvocados a través de las redes sociales, salieron a las calles de las principales ciudades del país para mostrar su disconformidad con un amplísimo abanico de cuestiones, como la prolongación de la cuarentena, la desesperante situación económica, la ación de la Justicia -impulsada por la excarcelación de Lázaro Báez y por el avance del gobierno sobre las libertades individuales, según dijeron muchos de los manifestantes.

En La Plata el punto de reunión de la protesta fue Plaza Moreno donde varios centenares de vecinos se manifestaron con pancartas y banderas argentinas.

En la ciudad de Buenos Aires la protesta se inició en el Obelisco y luego una columna se dirigió a Plaza de Mayo. También hubo manifestaciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán y en la localidad de Avellaneda, donde se protestó en contra de la expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin.

En tanto, hubo un nuevo cacerolazo en las puertas del barrio cerrado Ayres de Pilar, donde los vecinos se oponen a que el empresario kirchnerista Lázaro Báez puede cumplir allí su prisión domiciliara.

Hagámosles llegar al mundo que Argentina está en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, para terminar con este régimen comunista. Arriba Argentina.👇🙌🇦🇷 pic.twitter.com/abF1CmKtCm — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) July 9, 2020

EXPLOTA la Quinta de Olivos



No calló muy bien que el Presidente hable que su partido es amor y la oposición es odio...



Están tirando mucho de la cuerda y la gente se cansa y lucha por la LIBERTAD y República#9JYoVoy #DiaDeLaIndependencia pic.twitter.com/kyw8AB39cP — Guadi 💅 (@Guadi_Pelosista) July 9, 2020

⭕ BRUTAL ATAQUE Y CENSURA A @C5N EN EL OBELISCO



Así fue el ataque al móvil de C5N por parte de manifestantes en la Plaza de la República este jueves por la tarde pic.twitter.com/ds2lV7fTT9 — C5N (@C5N) July 9, 2020

Varias cuadras de cola completamente llenas en los alrededores al Obelisco y todavía sigue llegando más gente, el pueblo se cansó de este sistema socialista que nos vive empobreciendo hace más de 70 años. pic.twitter.com/PlQnuRJuL3 — Agustin 🇭🇰🇹🇼 (@agusantonetti) July 9, 2020

Por la mañana, el Presidente, acompañado por gobernadores, empresarios y sindicalistas había destacado la “unidad” entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales para enfrentar la pandemia de coronavirus y al mencionar a los gobernadores que siguieron el acto desde sus provincias por teleconferencia, se refirió al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta como “mi amigo”.

Aprovechó la oportunidad para enfatizar que “todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente”.

“Ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador”, dijo Fernández. “Yo vine aquí a terminar con los odiadores seriales”, puntualizó.

“Vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instar un discurso único, sé que hay diversidad y la propicio, de todo tipo, género e ideológica. La celebro, no me afecta, lo que necesito sí es que sea llevada adelante con responsabilidad”, aseguró el jefe de Estado en su discurso.

“Absolutamente todos entendimos que no había un dilema, que no había disyuntiva, que había que preservar la vida y la salud de la gente”, remarcó el Presidente y defendió la medida del aislamiento social para, mientras tanto, poder “mejorar el sistema de salud que estaba muy golpeado, para que ningún argentino se quede sin atención sanitaria”.

En otro tramo del discurso, dijo que “ya estamos empezando a reconstruir la Argentina” y señaló a los dirigentes que lo acompañaban, representantes de la producción, la industria, los servicios y el sector gremial.

A su lado estaban, Miguel Acevedo y Carolina Castro, de la UIA; Héctor Daer, de la CGT; Adelmo Gabbi por la Bolsa de Comercio; Eduardo Eurnekián, por la Cámara de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos; Néstor Szcech, de la Cámara Argentina de la Construcción; y Daniel Pellegrina, de la Sociedad Rural Argentina.

C5N Un móvil del canal de noticias C5N fue atacado por un grupo de manifestantes que se autoconvocaron en el Obelisco para protestar en rechazo al aislamiento.Los manifestantes golpearon, empujaron e insultaron a los trabajadores de prensa de ese canal. Un móvil del canal de noticias C5N fue atacado por un grupo de manifestantes que se autoconvocaron en el Obelisco para protestar en rechazo al aislamiento.Los manifestantes golpearon, empujaron e insultaron a los trabajadores de prensa de ese canal.

⭕ MANIFESTANTES AGREDIERON EL MÓVIL DE @C5N EN EL OBELISCO



En medio de golpes y gritos, rompieron una ventana de la unidad móvil e insultaron a trabajadores. El móvil de @C5N fue echado de la Plaza de la República por los manifestantes pic.twitter.com/Dqnor85Hfm — C5N (@C5N) July 9, 2020