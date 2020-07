Matías Lammens no garantizó la vuelta a los entrenamientos

Para el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, las condiciones no parecen ser las necesarias por estas horas para que se pueda habilitar a los equipos de fútbol a comenzar con los entrenamientos. de este modo, Matías Lammens no solamente pudo en duda el reinicio de la actividad, sino que confirmó que los clubes de Argentina estarán en inferioridad de condiciones cuando en septiembre se reanude la Copa Libertadores, lo cual fue adelantado en las últimas horas por la Conmebol.

"La vuelta a los entrenamientos es una decisión estrictamente de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que nosotros decimos es si están las condiciones dadas para volver o no y la verdad es que hasta acá, sobre todo en el AMBA, las condiciones no están dadas", resumió el ex presidente de San Lorenzo.

No obstante, y en este caso compartiendo conceptos con Ginés González García, el ministro de Salud, aceptó que de todos modos hay una fecha clave para tomar determinaciones de esta naturaleza: "A partir del 17 de julio, cuando esperemos que los infectólogos nos digan que tenemos una nueva normalidad o que pasamos a una nueva fase, recién ahí se podrían realizar algunos entrenamientos".

Lammens también confirmó que los protocolos para retomar la actividad ya están preparados, y han sido aprobados por el ministerio de Salud. "Son los mismos que corren para cualquier deporte por equipos", sintetizó.

Por otra parte, se refirió a la posición de los clubes y de la AFA respecto de la vuelta a los entrenamientos. Lo hizo en los siguientes términos: "Teniendo en cuenta que van más de 100 días de cuarentena, que se frenó la economía y que cayó el PBI,

presión por la vuelta al fútbol no hay... No sería lógico que el Gobierno se sienta presionado por una fecha para volver a jugar al fútbol, sabiendo incluso lo importante que es este deporte".

Claro que más allá de la competencia local, a la que se refirió el Ministro, está la continental. "Entiendo que los dirigentes del fútbol argentino quieran volver cuanto antes, es lo que me manifiestan cada vez que me llaman y me preguntan constantemente cuándo pueden regresar", se limitó a manifestar.

En lo que respecta a Ginés González García, se mostró cauteloso sobre el regreso de la actividad en el corto plazo, aunque aclaró que "haremos fuerza para comenzar los entrenamientos cuanto antes, pero no podemos decir ahora cuándo lo podremos autorizar".

Se mostró esperanzado que los equipos puedan volver a entrenarse en agosto, aunque "esto no es matemático. Yo creo que dentro de pocos días los casos van a bajar, pero no hay precisión. El futuro va a ser una incertidumbre. No podemos hacer pronósticos que vayan más allá del corto plazo. Lo que podemos hacer es trabajar todos los días para que el impacto sea menor y lo estamos haciendo".