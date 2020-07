Advierten que la cobertura social de los encargados de edificios corre riesgo

El sindicato que reúne a los encargados de edificios reclamó por el pago de cargas sociales a los administradores de consorcios y advierte que si sigue la morosidad corre riesgo la cobertura social de los porteros. Desde la Cámara de Administradores de consorcios de La Plata indicaron que “la morosidad no permite pagar todos los compromisos como hubiéramos querido. Hay casos en los que hay que elegir, pagar el sueldo o los aportes”.

Juan Lotúmolo, secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suteryh) dijo que “desde febrero, antes de la pandemia, comenzaron a bajar la cantidad de aportes que recibe el gremio, por la cuota sindical y la Caja de Protección Familia), pero luego de iniciada la cuarentena se incrementó la falta de pago que termina impactando en la obra social de los trabajadores”.

El dirigente gremial, que también es vicepresidente de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal, remarcó que “estamos apelando a la solidaridad de los administradores de consorcios, con la intención de que se solucione un tema que es grave. De 700 declaraciones juradas por aportes (que puede incluir de 1 a 3 encargados), sólo se están recibiendo entre 350 y 380”.

Por su parte, fuentes de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata indicaron que “las recaudaciones comenzaron a mejorar en junio. De marzo a mayo hubo un importante índice de morosidad. Hay situaciones en las que el administrador debe elegir entre pagar el sueldo y las cargas sociales porque no puede con todo. La idea es pagar todo y no adeudar nada, pero la situación atípica que se vive genera estas situaciones no deseadas”.