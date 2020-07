¿Batman estuvo basado en un viejo gordo con barba?

En los tiempos que corren, las informaciones viajan tan rápido que no llegan ni a chequearse. En los últimos días varios portales del mundo levantaron una noticia del portal "Suffolk Gazette" que aseguraba que el mítico superhéroe Batman estaba inspirado en un tal Bill Smith, un "viejo gordo con barba". Pero, ¿esto es verdad?

"Investigamos registros históricos en East Anglia y los EE. UU. Para reconstruir la notable historia de cómo el Sr. Smith se volvió vigilante después de que su tienda fuera atacada repetidamente por ladrones", indica el informe de "Suffolk Gazzette", que agrega: "Los archivos municipales muestran que el Sr. Smith fue acusado por primera vez en 1878 por atrapar y golpear a un ladrón que había salido corriendo de la tienda con una pierna de cordero sobre el hombro".

Y añade: "Smith, que entonces tenía 43 años, fue puesto en libertad por el juez comprensivo, quien sin duda estaba harto de la lista interminable de delincuentes menores que se llevaban ante él".

Esta supuesta investigación apareció rápidamente en varios portales de diferentes partes del mundo, los cuáles no se percataron que se trataba de un noticia falsa. "Suffolk Gazzette" no es un portal de noticias genuino, sino una parodia creada por el ex periodista Simon Young para "satisfacer los deseos creativos" y "recaudar un poco de dinero de la cerveza".

No es la primera vez que una noticia creada por este medio trasciende y es tomada como verdadera por portales y diarios. El día de la muerte de David Bowie, un importante medio británico aseguró que la estrella de rock había actuado en una casa de curry de Suffolk unos días antes basándose en una publicación de "Suffolk Gazzette" que, por supuesto, era falsa.