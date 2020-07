La bronca de afiliada al IOMA: "Me quisieron cobrar 500 pesos por una consulta"

En medio del conflicto entre IOMA y la Agremiación Médica Platense, una vecina consignó que intentó atenderse esta mañana por la obra social provincial en una clínica del centro de La Plata pero que le rechazaron la cobertura e incluso le quisieron cobrar un monto de 500 pesos por la consulta.

Así lo denunció esta mañana Olga Streitenberser, de profesión docente, luego de retirarse de un centro médico privado de calle 43 entre 6 y 7, donde concurrió para atenderse por un esguince de tobillo, según explicó a este medio.

"No me quisieron atender por IOMA y me quisieron cobrar 500 pesos para atenderme en la guardia", contó la mujer en medio de la indignación.

"Estoy indignada, me descuentan 3000 pesos todos los meses y ahora me quieren cobrar la consulta", manifestó la mujer.

"No tengo esa plata a esta altura del mes, estoy indignada. Tuve que irme sin que me atendiera", apuntó.

Y agregó que "la cobertura no está garantizada como dicen". "Estoy con mucha bronca y profundamente indignada", subrayó la afiliada.

Como se sabe, la semana pasada la obra social anunció que prescindirá del convenio con la Agremiación y que tratará directamente con los prestadores, por lo que se tensó aún más el conflicto entre ambas entidades.