Desesperación vecinal por nuevo piquete en ruta 11 y 610

Los vecinos del barrio La Hermosura atravesaban por una jornada de suma preocupación a raíz de la persistencia de los piquetes en la ruta 11 que les impide desplazarse hacia la zona del centro de La Plata.

Según denunciaron vecinos, hoy nuevamente tampoco podían desplazarse hacia La Plata debido a un corte al tránsito a la altura de la calle 610 por parte de un grupo de personas que aducen no contar con servicio de energía eléctrica.

La medida de retrotrae a la semana pasada y una vez más el corte de tránsito era total, se indicó. En ese marco, no podían circular micros, autos ni biciletas. De esta forma, los afectados no podían pasar a uno y otro lado.

"Necesitamos la intervención urgente de alguien que nos ayude. Hay vecinos en ruta 11 y 610 cortando la ruta impidiéndonos el paso a quiene vivimos más allá", expresó No podemos ir a trabajar tranquilos porque o no podemos pasar cuando vamos o no podemos volver. Ni por una urgencia dejan pasar y ya hicieron lo mismo la semana pasada", afirmó Viviana.

"No podemos ir a trabajar tranquilos porque o no podemos pasar cuando vamos o no podemos volver. Ni por una urgencia dejan pasar y ya hicieron lo mismo la semana pasada", prosiguió la mujer.

Por otro lado, Germán Cuello denunció que "la única vía para ir al centro de La Plata es ir 6km hasta la entrada a La Balandra, 4km hasta la avenida Montevideo y retomar otros 12km hasta la avenida 66".

"Recién ahí se puede llegar a La Plata, ya que también cortan las calles internar para que nadie pueda pasar por atrás de la línea del Este", añadió.

Por su parte, Jésica remarcó que "todos los días es lo mismo, no se puede salir ni transitar".

"Necesitamos abastecer a nuestras familias, necesitamos ir a la farmacia, hacer trámites. Porque contran la luz, porque toman terrenos. Por favor que alguien haga algo. Nosotros que pagamos nuestros servicios no podemos transitar libremente", enfatizó.