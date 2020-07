Duro relato de médico platense con Covid por el conflicto con IOMA: "Me invade una inmensa tristeza"

Jorge Pablo Montefiere es médico de terapia intensiva de centros médicos públicos y privados de La Plata y es además uno de los tantos profesionales de la salud que, expuestos en la primera línea de fuego contra la pandemia, contrajo el Covid-19. Hace nueve días se encuentra convaleciente y recibió tratamiento con plasma al que respondió bien y de a poco empieza a dejar atrás la fiebre, la tos y la falta de aire. No obstante, lo que más le preocupa no es tanto su situación personal, sino el conflicto del IOMA y la Agremiación Médica Platense, y el corte del convenio que aplicó la obra social provincial. Así lo expresó en diálogo con este medio y a través de una carta que lanzó a través de su cuenta de Facebook.

"Estoy invadido por una inmensa tristeza y decepción", comienza el posteo del profesional en el que alude al conflicto. Y en esas primeras líneas cuenta: "Contraje Covid-19, recibí plasma y entre la falta de aire, la fiebre y las mialgias, escucho al presidente de IOMA (Homero Giles) 'enojado' junto al ministro de Salud (Daniel Gollán), anunciar el corte de convenio que tenía hace muchos años con AMP".

Consultado por eldia.com, Montefiore dijo que el punto central es que IOMA argumenta una causa contra doce médicos para prescindir del convenio entre ambas entidades, cuando "en realidad la Agremiación Médica Platense nuclea a unos 5000 médicos".

En ese sentido, expresó "que el debido proceso enjuicie a los (presuntos) estafadores si es así, otros 4988 médicos se lo agradecerán" pero que la medida es una "maniobra una extrema bajeza política".

El médico aseguró que "no pueden venir de la noche a la mañana a imponer un cambio así. IOMA no es OSDE, no es Swiss Medical, es de los afiliados. En mi caso soy prestador pero también soy afiliado, entonces no nos pueden pasar por alto como lo están haciendo".

Para el médico "no es momento para realizar semejante acto" sino de "establecer diálogos para el bien de los afiliados, médicos y dirigentes, de discutir el módulo Covid, ver cómo se ayuda al médico que está todo el día expuesto, que están todo el día hisopando gente, lo que es desgastante porque un 5 por ciento llega a terapia intensiva".

"El medico trabaja todo el día vestido con barbijo, con elementos de seguridad todo el tiempo. Es un espanto laburar así, es desgastante y estresante, entonces a ese médico no le pueden pagar 200 pesos la consulta, es una vergüenza", añadió.

En ese sentido, dijo que "hay que establecer canales de diálogo inmediatamente, para lograr una tregua que tanto necesitamos".

En torno al conflicto, Montefiere destacó que la Agremiación Médica Platense es una institución que "tiene 80 años de historia en la Ciudad y es mucho más que un simple intermediario de honorarios como lo quieren hace aparentar”.

Y amplió que "es un espacio de discusión donde todos los años se realizan asambleas democráticas para elegir a sus representantes y es uno de los pocos lugares donde se discute científicamente y nos agarramos de los pelos pero para el bien de nuestra actividad. No es un club, son 80 años de historia, por eso hay que defenderla y pulirla, porque seguramente no es perfecta. Nosotros tenemos diferencias todo el tiempo y siempre buscamos llegar a acuerdos,", amplió.

Además, expresó que a través de la Agremiación "nuestros hijos están contenidos en una colonia de vacaciones de primera calidad durante los meses de verano, tenemos subsidio por enfermedad, tenemos representación legal y asesorías, seguro de mala praxis, espacios de arte y deporte. No la demonicen, participen con ella..."