Desde el IOMA no descartan negociar un nuevo convenio con la Agremiación Médica

“Si es necesario vamos a ceder ante las distintas medidas extorsivas de instituciones médicas y negociaremos un nuevo convenio, en beneficio de los afiliados. Pero vamos a exigir las auditorías de rigor porque para eso se le pagaba el 1 por ciento a la Agremiación Médica Platense (AMP) y si no lo pueden hacer se hablará de otros números, en otros términos”, dijo anoche a este diario Homero Giles, presidente del Instituto Obra Médico Asistencial, al mencionar que “no se descarta otro acuerdo, pero defendiendo a los afiliados a ultranza, sin ceder en nada”. La declaración se realizó en un día en el que se conoció un cruce de cartas entre el Instituto y la AMP, a pocas horas de la convocatoria a una reunión conciliatoria en la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

El presidente de IOMA también informó que “ya hubo más de 400 médicos que presentaron bonos y más de 50 profesionales cargaron su facturación” en los primeros dos días del nuevo sistema de pago directo a los profesionales de la salud.

“Hubo sociedades científicas, asociaciones profesionales y hasta directivos del colegio de médicos que tuvieron acciones extorsivas con sus colegas que quieren trabajar por IOMA, amenazándolos con darlos de baja o expulsarlos en caso de trabajar con el Instituto”, agregó el funcionario.

A su vez, ayer fue otro día de padecimiento para buena parte de los 300.000 afiliados que tiene IOMA en La Plata. Hernán fue a sacarse los clavos que le pusieron 10 días atrás en una operación por la que no pagó nada y ayer le dijeron que debía “pagar entre 10.000 y 15.000 pesos porque no me aceptaban como afiliado a la obra social”.

CRUCE DE CARTAS

Ayer se conocieron las cartas que se enviaron mutuamente las partes, en los que mencionan la posibilidad de avanzar con una instancia de diálogo.

A pocas horas de la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para mañana a la mañana, ayer se conoció la carta que le envía el presidente de IOMA, Homero Giles a su par de la AMP, Jorge Varallo, en el que incluye un párrafo sobre la medida adoptada mediante la resolución 1639-2020 por la cual prescinde de la agremiación “como prestadora de los servicios administrativos brindados por esa entidad, sin perjuicio de la continuidad del Convenio vigente en relación a los demás aspectos vinculados a la red prestacional”.

Y se dirige “a esa Agremiación Médica, a efectos de poner en su conocimiento, que este Instituto de Obra Médico Asistencial mantiene abierto los canales de diálogo constructivos tendientes a consensuar las necesidades y propuestas que estime realizar en relación a los médicos de La Plata que esa entidad representa”.

IOMA denunció a 12 médicos de la AMP por presuntas maniobras de defraudación

“En este sentido, se reafirma la voluntad de este Instituto tendiente al pleno reconocimiento de esa Agremiación respecto del carácter representativo que esa asociación ejerce con relación a los médicos asociados y conforme el alcance y fines previsto en su Estatuto”.

En tanto, desde la AMP le enviaron una carta al presidente de IOMA, en la que el titular de la entidad menciona: “fue, es y será nuestra intención consensuar un nuevo convenio prestacional con la Institución que usted preside”.

La mesa de enlace quedó integrada por las asociaciones profesionales, sociedades científicas, el CEMIBO, la Agremiación Médica de Ensenada y la AMP. Ayer se reunió ese espacio y volvieron a hablar sobre la estrategia para abordar el diálogo con IOMA para avanzar sobre un nuevo convenio entre las partes.

EJES

“Hay tres ejes en el vínculo con la AMP. El administrativo recaudatorio; el contractual, por el que se discuten valores de honorarios y módulos de prestaciones; y la propia red prestacional de 5.000 médicos. Lo único que cambia es el primer eje, el recaudatorio administrativo. Los otros dos siguen iguales. Los profesionales no tienen que registrarse en ningún lugar, sólo deben presentar la facturación correspondiente y generar bonos por la misma red por la que vienen haciéndolo desde hace más de diez años”.

Por su parte, desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1, emitieron un comunicado en el que ante versiones de sanciones para los profesionales que quieran trabajar por IOMA indica que “no hay medida alguna en ese sentido. Cada uno es libre de trabajar como quiere. El colegio no avaló, ni avala, ni avalará ningún hecho de corrupción”.

“Éste Colegio jamás le ha negado ni le negará a profesional alguno el certificado de matriculación correspondiente, tal como sostienen funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”, asegura la entidad en un comunicado pegado en la web de la entidad profesional.