Otra crítica de Bonafini al Presidente y la dura respuesta de un empresario

"Tenemos una grieta y no tengo ningún interés parecerme a ellos", agregó la referente de Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, el titular de la Bolsa de Comercio porteña, Adelmo Gabbi, fue el primer empresario de los que estuvo en ese acto por el 9 de Julio junto al Presidente en salir a responder las críticas de Hebe de Bonafini, quien llegó a decir incluso que quienes habían acudido a esa cita "secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada".

"Yo nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar un sueldo. En la pandemia no dejé de pagar salarios y no le pedí ayuda a nadie. No merezco que me trate de antipatria o que diga que secuestramos a su familia", señaló Gabbi.

Gabbi estuvo el jueves último en la Residencia de Olivos como parte del denominado G-6, en alusión a los sectores económicos más importantes, acto en el que Fernández cuestionó a los "odiadores seriales" y buscó dar un mensaje de unidad.

Respecto del clima enrarecido que se viene dando en el oficialismo, con la vicepresidenta Cristina Kirchner retuiteando una nota periodística en la que se cuestiona la estrategia de la Casa Rosada de acercarse a ciertos empresarios, Gabbi se preguntó "¿quién maneja la lapicera?".

"Hay un ejemplo y es el caso Vicentin. El (por el Presidente) dijo que está arrepentido, pero después la senadora por Mendoza (en alusión a Anabel Fernández Sagasti) lo desmintió y dijo que van a expropiar igual si no entran en razones. Ahí se ven las dos formas que tiene de gobernar el Presidente. Habla de los odiadores seriales, imagino que de las dos partes, y cuando hablan otras personas el mensaje es mucho más radicalizado", agregó.