Fuerte cruce por Twitter entre De Vido y Grabois

La interna desatada en el oficialismo tuvo en las últimas horas un duro round en las redes sociales entre Julio De Vido y Juan Grabois.

La carta que la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con la firma de Hebe de Bonafini, le enviara al presidente Alberto Fernández criticándolo muy duro por haberse reunido con empresarios a quienes la dirigente calificó como "los que explotan a nuestros trabajadores y a los que saquearon el país" y "secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada", parece haber dividido las aguas en el Frente de Todos.

Después que el propio mandatario respondiera el texto en el que las Madres de Plaza de Mayo decían sentirse "heridas y agraviadas", la pelea virtual continuó con otros protagonistas.

"Saludo y coincido absolutamente con la nota de las Madres de Plaza de Mayo no se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas", tuiteó De Vido.

El que rápidamente salió a contestarle fue Grabois, cercano al papa Francisco, quien también por Twitter no anduvo con vueltas y escribió: "No sé como te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente".

No sé como te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente. — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 14, 2020

Lejos de quedarse atrás y dejarla pasar, el ex funcionario replicó con más fuerza: "Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos, contá los negocios que hacías con la Stanley para cagar a la gente. A mi Macri me metió preso y a vos te garpaba cagador".

No son pocos los que creen que detrás de esta polémica hay una lucha de poder entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner y que podría tener nuevas escenas.