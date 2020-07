El famoso Tito: la particular mascota que le come el vacío a su dueño y tiene Instagram

“Es un charrúa o tordo Chaqueño” dice su dueño Marcelo Saucedo, quien vive en el barrio y que es un amante de las aves, para presentar a Tito, su particular mascota. Tito come en la mesa con la familia, anda suelto por la casa e incluso tiene redes sociales.

“Es una tradición que me enseñó mi viejo, que tenía canarios y los domesticaba y los soltaba en casa”, le comentó a este medio Marcelo, quien remarcó que “tener a Tito me recuerda a mi viejo. Es como estar con él”

“Amo a los animales y la comunicación con ellos. Esto no tiene que animar a la gente a tener estas mascotas ya que los pájaros deben estar libres. Y no hay que alimentar su comercialización debido a que para capturar pichones matan a muchas aves. Yo lo suelto en verano en el patio y él elige quedarse con nosotros” remarcó y señaló que “Tito tiene Instagram: charrua_tito”.

Tito come en la mesa con la familia, y no “le hace asco a nada” destaca su dueño: “Como lo cuidamos tanto Tito no sabe lo que es el peligro. Él está libre y cuando la comida está en la mesa ... no falta y me come todo: el queso rallado, la sopa, jugo de naranja, carne, le entra a todo. Pollo, huevo, tomate, zanahoria. Y cuando se llena quiere que lo acaricie para quedarse dormido. No le hace asco a nada”.

Además de haber tomado la costumbre de acompañar en la mesa, Tito también tiene otra que cumple a rajatabla: “Le gusta bañarse todos los días. Tiene su pileta y si no se mete en el recipiente donde los perros toman agua”.

Los videos que Marcelo filma de Tito llegan a todas partes e incluso desde Estados Unidos "me ofrecieron comprarlos. Hay una empresa que se llama Newsflare, que comercializa videos simpáticos con animales y ellos creen que habrá novedades sobre los interesados en comprar los videos de Tito".