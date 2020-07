Huracán y Unión, con la mira puesta en los mismos nombres

Cada equipo va tratando de rearmar sus planteles para cuando regresen los entrenamientos. Teniendo en cuenta la situación económica reinante, los dirigentes buscan sumar futbolistas tratando de gastar lo menos posible y mirando lo que no usa tal vez otro equipo.

En ese sentido, hay dos futbolistas que están siendo seguidos de cerca. Ellos son Daniel Sappa y Jonatan Schunke, que no se descarta que puedan llegar a emigrar de Estudiantes. Y precisamente Huracán y Unión de Santa Fe, han puesto sus ojos tanto en el arquero como en el zaguero central.

Desde Parque Patricios, el técnico Israel Damonte llamó a sus ex compañeros para tratar de seducirlos para que se sumen a su proyecto en el Globo.

En tanto desde Santa Fe, recién está dando sus primeros pasos otro ex Estudiantes como Juan Manuel Azconzábal, quien acaba de asumir como DT del conjunto Tatengue. Y el Vasco está definiendo algunas situaciones, por que puntualmente los dirigentes santafesinos aún no lograron cerrar las continuidades del arquero Sebastián Moyano y el central Jonathan Bottinelli.

Azconzábal tiene en mente a Pepi Sappa y a Schunke, por si no continúan Moyano y Bottinelli. Al mismo tiempo, desde el Pincha tienen la idea de dar otra vez a préstamo a Sappa ya que la idea es que siga teniendo minutos de fútbol y continuidad como logró tener en Arsenal, y no volver para ocupar un lugar en el banco de suplentes detrás de Mariano Andújar. En cuanto a Schunke, si la oferta es buena para el jugador y para el Club, no habría ninguna traba para negociar.