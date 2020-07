Expectativa por la reunión entre IOMA y la AMP en la que podría haber un acuerdo

Funcionarios del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y directivos de la Agremiación Médica Platense (AMP) se volverán a encontrar en forma oficial hoy a la mañana, en una reunión de conciliación que fue convocada por la Defensoría del Pueblo. Según distintas fuentes consultadas, podría haber un acuerdo entre las partes para ir hacia un nuevo convenio, o bien dejar atrás la resolución de prescindir de la Agremiación para la administración y pago de la facturación de 5.000 profesionales de la salud de la Ciudad.

En el medio, el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, hizo fuertes declaraciones periodísticas y denunció que hubo “una respuesta corporativa de los médicos para defender estafadores” al tiempo que aseguró que “las prestaciones continúan” porque “los médicos que quieran facturar a IOMA lo pueden hacer” y reciben sus pagos “al día”.

El presidente de IOMA, Homero Giles, como se publicó en la edición de ayer de este diario, planteó que “si surge la necesidad de ceder ante reacciones extorsivas de entidades médicas vamos a hacerlo en beneficio de los afiliados, pero sin aceptar acciones de corrupción, exigiendo auditorías como corresponde para el nivel prestacional que tiene que tener la obra social de la Provincia”.

El jefe de gabinete del Instituto, Mariano Cardelli, sumó a los conceptos de Giles que “en caso de que se pueda acordar un nuevo convenio será inadmisible reincorporar a los 12 profesionales que fueron dados de baja al ser denunciados por presunta defraudación en la facturación por una suma de 8 millones de pesos”. La causa tramita en la Justicia penal, desde junio pasado.

Según se pudo saber, si hay nuevo convenio habrá cambios estructurales en relación a la forma de presentar la facturación y otros temas vinculados a la transparencia de ese procedimiento que en los últimos meses significó sumas de facturación mensual por consultas y prácticas cercanas a los 100 millones de pesos.

OTRA PROTESTA DE AFILIADOS

Previo a la reunión que está prevista para hoy a las 11 en la sede de la Defensoría del Pueblo bonaerense, habrá otra protesta de afiliados ante la sede central de IOMA y luego se trasladará a la calle 50 entre 8 y 9, donde está prevista la realización del encuentro que apunta a poner punto final a un conflicto que afecta a 300.000 platenses que tienen la cobertura médica mediante la obra social bonaerense.

Incluso, quienes convocaron a la protesta, pidieron representación propia en la reunión que puede ser clave para la evolución de una situación que ha generado numerosos inconvenientes a los afiliados de la obra social que desde el 8 de julio son considerados pacientes particulares por los médicos enrolados en la AMP y las sociedades médicas y asociaciones profesionales.

Ayer trascendió una nota de la Sociedad de Neurocirugía de La Plata (SNCLP) en la que decenas de profesionales firmaron un compromiso de “no suscribir convenio alguno con el IOMA, ya sea de forma individual o a través de clínicas, sanatorios, hospitales privados o de comunidad, como así tampoco a través de asociaciones o federaciones de clínicas, sanatorios y hospitales de índole local, regional o nacional, por el periodo de 15 días (a partir del 9 de julio pasado). En caso de suscribir algún convenio,” la SNCLP tiene la potestad de denunciarme al Colegio de Médicos Distrito I, por incurrir en una falta grave de ética y que la AMP se reserva el derecho de darme de baja del resto de las obras sociales y prepagas convenidas a través de dicha entidad”, expresa la comunicación.

En tanto, en la asociación profesional del centro médico Mater Dei, también se entregó una nota a las autoridades de esa clínica en la que se informa que si “un colega asociado o no se anota como prestador de IOMA, desoyendo el mandato de la mayoría, será denunciado ante las autoridades de AMEPLA y el Colegio de Médicos”. Uno de los profesionales que firmó esa nota indicó a este diario que “técnicamente no es corte de convenio, es un cambio en el modo de facturación, ya que se están respetando los valores y el nomenclador que se utiliza hace varios años. IOMA cortó el convenio, no nosotros. El médico le entrega un recibo al paciente y la obra social tiene la obligación de reintegrarle el dinero al afiliado”.

DENUNCIA E “INOCENCIA”

Desde la obra social bonaerense, su titular afirma que la “denuncia a los 12 profesionales y la AMP, se basa en auditorías y testimonios de los afiliados que vinieron al Instituto a informar que se quedaron sin bonos porque se los habían generado los médicos sin su consentimiento, además de encontrar firmas que no habían realizado los afiliados aludidos. Queremos que abiertamente la AMP salga a decir que también combate y va a combatir la corrupción”.

Ayer, en el portal de la AMP, se colgó un mensaje bajo el hashtag #LoqueIOMAnomenciona y en el mismo, desgranado en ocho puntos, afirman que “la AMP nunca amparó ni amparará irregularidades que surjan del ejercicio de la profesión médica. Simplemente apeló a la presunción de inocencia como la de cualquier ciudadano y que no se corte la posibilidad de trabajar hasta tanto la justicia se expida al respecto. Habiendo accedido a las causas, las mismas no ascienden a los 8 millones que se mencionan desde el IOMA”.

Giles dijo al respecto que “la presunción de inocencia se debe sostener en la Justicia. IOMA tiene la facultad de dar de baja a los prestadores que no conforman las obligaciones y requisitos que deben tener para cumplir ese rol”.

Ante la situación planteada, desde las clínicas aguardan con especial expectativa e incertidumbre la reunión de hoy a la mañana entre IOMA y la AMP para saber si se llega a una solución al conflicto desatado, porque la mayoría de los profesionales de la salud atienden a los afiliados de la obra social como pacientes particulares.

“Los afiliados de IOMA significan el 60 por ciento de la facturación de las clínicas, razón por la cual si no los atienden por la cobertura médica y lo hacen como particulares el perjuicio para el afiliado y las clínicas es enorme. Queremos que haya transparencia en la facturación y presentación de documentación de los médicos, que mejoren los honorarios médicos, y que se haga una diagnóstico certero de la situación para viabilizar la situación del sistema de salud”, indicó uno de los directivos de varios centros de salud privados de la Ciudad.