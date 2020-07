Fueron a jugar al golf a un country de La Plata y los vecinos los echaron

Un grupo de ocho personas no pudo cumplir su deseo de jugar un partido de golf en el club de campo Miralagos, en las afueras de La Plata, porque los vecinos del lugar se "plantaron" y exigieron a las autoridades que los echen.

"Nosotros estamos hace cuatro meses encerrados, ninguna persona del lugar pudo jugar al golf , al fútbol o a lo que sea y vienen estos tipos vinieron a caminar y moverse en nuestro lugar", se quejó el vecino que se comunicó con este medio para alertar la noticia. "Si no se puede no se puede, es así de simple".

La información rápidamente fue ganando espacio entre los vecinos de Miralagos, donde viven unas 100 familias. Se trata de un club de campo ubicado en la ruta 2 kilómetro 65, cerca del cruce de Alpargatas. Allí hay una cancha de 9 hoyos y canchas de tenis (polvo de ladrillo), fútbol 5, paddle y una gran piscina, además de varios lagos en donde practican deportes náuticos sin motor y pesca deportiva.

"Es verdad, fue esta tarde. En dos camionetas vinieron al barrio ocho personas. Tenían la autorización de los administradores del Country. La noticia empezó a circular por los teléfonos hasta que decidimos sacarlos", contó Juan Martín Malescio miembro del consejo vecinal.

"El grupo vino con el profesor de golf, Lalo Manzano, con autorización de los administradores, entre otros Federico Amasanti. Estuvieron poco más de una hora jugando, hasta que se tuvieron que ir", agregó Malescio, que anticipó que además de realizar la denuncia en el 134 se formularon denuncias sanitarias, que quedaron asentadas con los registros 227545 y 227528.

En tanto, el denunciante que lleva la voz de todos los vecinos del lugar, anticipó que está esperando que le entreguen las imágenes de las cámaras de seguridad del country para seguir adelante con la cruzada.

"Quiero dejar en claro que las personas que estaban jugando al golf no son del country, por las dudas que empiecen a estigmatizar a los que vivimos acá", resaltó una de los vecinos del ugar consultados por EL DIA, que contó pueden hacerlo todos los vecinos de Miralagos y los socios que están registrados. "De los que jugaron acá no hay ninguno salvo el profesor".

Según el relato de al menos tres personas que participaron del episodio mencionado, entre los jugadores de golf se encontrarían un ex futbolista y un funcionario provincial. "Para mí era uno que estuvo en la Selección, pero como no sé mucho de fútbol no quiero nombrarlo", relató uno de los vecinos que no quiso dejar su identidad.

Este medio se comunicó con uno de los administradores del country y pidió un tiempo antes de efectuar su defensa. A los vecinos les reconoció el error y les prometió que no volverá a suceder.