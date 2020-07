Desesperación en distintos sectores de la Región por "continuos" cortes de luz y baja tensión

Los cortes de luz y los problemas de tensión volvían a poner en jaque este viernes a distintos sectores de la Ciudad. Los vecinos que se comunicaban con este diario daban cuenta de cortes que ya se habían prolongado por más de doce horas mientras que otros advertían sobre los abruptos descensos de tensión que en algunos casos rozaban los 100 voltios.

La mayoría de los frentistas hacía foco en los problemas que se presentan con los continuos cortes como son la falta de refrigeración de alimentos, la imposibilidad de bombear agua o el hecho de no poder ejecutar sus tareas en el marco de la modalidad de teletrabajo. También, los vecinos que podían medir la baja tensión en sus hogares daban cuenta del temor que sentían por los posibles desperfectos que podía causar estos altibajos en el flujo de energía en sus aparatos.

En este marco, desde 203 y 421 en El Peligro Abasto, una vecina se comunicó para dar cuenta que este viernes sufrió el tercer corte en lo que va de la semana. Según pudo registrar, la luz se fue alrededor de las 2.00 de la madrugada y hasta el momento continuaban sin servicio.

Desde Villa Elvira, 99, entre 2 y 3, se comunicaron tres veces con este diario: una para advertir que había vuelto la luz y dos para dar cuenta de cortes. En este marco, indicaron que ya habían sufrido 3 cortes en las últimas 24 horas. A los dos que sufrió esta tarde se suma "el de anoche que fue de 5 horas. Ahora, de nuevo se cortó, hice el reclamo pero a la computadora, y nadie nos responde. 324646201".

En tanto, desde el barrio San Carlos, 134, entre 523 y 525 indicaron que "estamos sin luz desde hace 18 horas". "Llamamos a EDELAP y dicen que la cuadrilla esta trabajando", indicó un frentista indignado que expuso que sufre el mismo problema día por medio y que cuando llama a la empresa prestataria del servicio eléctrico "lo atienden de mala manera". El vecino hizo público el reclamo que le dieron: 311769201.

La baja tensión "sembraba el pánico" en un sector de Ringuelet. Los reportes llegaban desde calle 4 y alrededores. "Estamos sin luz desde las 22 horas de ayer y sin ninguna respuesta de EDELAP. Son cortes cada 5 dias. Estamos hartos de estos problemas y de la baja tensión".

El mismo problema reportaba Juan Pablo con NIS 361420501. "Llevo reclamando desde el 16 de mayo (ya tengo "barra 14" de reclamo: 2955221/14) y todavía no hay novedad. No se puede vivir en esta situación. La heladera de mi casa hace 2 meses que no se puede usar. La bomba de agua solo se puede prender al mediodía que solo llega la tensión a 188. Ingresé el reclamo a Oceba hace un mes y todavía no hicieron nada y Defensa del Consumidor si no es una causa conocida tampoco se.mueve" detalló el vecino.

Desde 72 y 128 reportaron que desde ayer a las 10.30 aproximadamente se encuentran sin servicio. "Se cortó el suministro. Hace demasiado frío como para bancarsela. Con el tema de la pandemia Edelap tendría que reforzar las tareas de mantenimiento Y corregir las deficiencias del servicio. Más aplicable para los que pagamos" indicó un frentista que además reportó problemas de tensión.

LA DENUNCIA DE UNA VECINA DE ABASTO

La vecina de Abasto que reclamó por un corte en calle 203 y 421 en El Peligro, precisó que vienen de una semana difícil ya que "las tres fases de su casa reportaron voltajes que oscilaron entre los 350 y os 70".

Describió que ahora "no llegó a pasar un día entero y explota el transformador del barrio. Dependo de la electricidad para tener agua y calefaccionarme. Estamos en cuarentena por lo que no nos podemos ir a la casa de ningún familiar".

Detalló que "hago los reclamos pertinentes y te atiende una máquina". "Estamos muy cansados de esta situación ya que es todo el año igual vivimos de corte en corte. Ahora sí, para estimar el gasto mensual de julio estuvieron bien afiladitos casi $9000 tengo que pagar".

Sobre las gestiones que viene haciendo en OCEBA, manifestó que "a todos mis reclamos responde lo mismo. Que primero debo estar 15 días sin luz antes de que ellos puedan iniciar algo. Estamos desesperados, parece que nadie puede hacer nada a favor de los que somos rehenes de Edelap".