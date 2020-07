Oriana Sabatini: “A veces, las redes sociales no son del todo malas”

“Siempre pensé que mis defectos son algo que me hacen especial. A todos, en realidad, pero nunca pensé que alguien podría llegar a ‘admirarme’ por mostrar una de mis más grandes debilidades. Muchas veces me peleo con las redes sociales, pues soy sensible y no soporto algunas cosas que leo, pero hoy me demostraron que a veces no son del todo malas”, reflexionó Oriana Sabatini, tras su revelador posteo.