"El radicalismo se prepara para liderar Juntos por el Cambio"

Maximiliano Abad, el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio y candidato a presidente del comité provincia de la UCR, en una charla virtual ante cerca de trescientos dirigentes de la Sexta sección remarcó que el radicalismo se prepara para liderar el bloque.

Abad, quien busca suceder al ex vicegobernador Daniel Salvador al frente del radicalismo bonaerense, señaló que “hoy no sólo estamos pensando en un radicalismo moderno, que tenga su propia dinámica de renovación, sino también estamos pensando en un plan de gobierno, en un programa post pandemia, y cómo desarrollamos herramientas para los sectores formales e informales de la economía”.

“Somos un partido de poder que quiere gobernar, y por eso tenemos un programa de gobierno hacia afuera, y otro hacia adentro. La alternativa de poder en la Argentina es Juntos por el Cambio, y el radicalismo se está preparando para liderar Juntos por el Cambio”, dijo en otro de los encuentros virtuales organizado por los legisladores de la UCR de la Sexta sección, junto a Anahí Bilbao, Emiliano Balbín y David Hirtz.

El marplatense Abad se refirió a algunos ejes del programa de gobierno que la UCR debe ofrecer a la sociedad: “Tenemos que ir hacia un nuevo pacto social entre empresarios, trabajadores, y gobierno, que garantice la ascendencia social. En un programa de gobierno radical tiene que estar esto, y también la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, el crimen organizado”.

“Tenemos que avanzar en la autonomía municipal. La pandemia puso el tema al descubierto, no puede ser que los intendentes, para tomar una decisión, tengan que pedirle permiso al Gobernador. Y esta es una bandera histórica del radicalismo, que debemos retomar”.

“Y debemos que acompañar a los sectores productivos, defender la propiedad privada, porque eso da certidumbre frente a la incertidumbre, para los capitales que ya están operando en nuestro país, y para los que tendrán que venir”.

Con relación a la situación partidaria, Abad manifestó que “lo que viene en Juntos por el Cambio es una coalición institucionalizada, tanto para tomar decisiones como para elegir candidatos. Por eso debemos fortalecer al partido. Y la fortaleza del radicalismo es colectiva. Ninguno de los que estamos tenemos un liderazgo excluyente, por eso lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer entre todos”.

“Hay que producir aún mucho cambio hacia adentro del radicalismo, y encarar estos desafíos que nos esperan. Y tenemos que hacerlo juntos. Muchos referentes con experiencia nos tienen que ayudar con esto, no deben ser un obstáculo”.

“El radicalismo es pasión por el debate, y vocación por la política. Y lo importantes es que quien esté al frente del partido, sea un hombre o una mujer del partido, con anclaje partidario. No importa el nombre. Lo que tiene que quedar claro es que al colectivo partidario no lo pueden conducir aquellas personas que no pueden dar certezas de compromiso partidario, y que pueden llevar al partido a determinados escenarios que no son donde debe estar el radicalismo. Por eso el radicalismo debe estar en manos de radicales”.

Uno de los dirigentes que participó y brindó su apoyo a la conducción de Abad es el ex senador y ex intendente de Puan, Horacio López, quien expresó: “mi presencia en esta reunión tiene dos finalidades. La primera es apoyarte en esa idea que estas llevando adelante; y la segunda es que no quedaran dudas de donde estoy parado. Yo estoy parado donde debo estar parado, donde están los hombres y las mujeres de la Unión Cívica Radical. Porque hay toda una historia en el partido donde hubo gente que, ante algunas sirenas desde otros lados, se fueron encantados y volvieron. Por eso apoyamos a los hombres y mujeres de la UCR”.

Por su parte, otro de los intendentes que estuvo presente, Gustavo Notararigo, de Saavedra, señaló que “lo que queremos como radicales es que nuestro próximo presidente sea radical, no un oportunista del momento. Por eso desde el interior vamos a acompañar la propuesta, porque coincidimos en que el radicalismo de la Provincia tiene que fortalecerse para marcar un rumbo al resto del partido”.

“El radicalismo está para ayudar a los que menos tienen a paliar esta coyuntura, pero también para sostener a una clase media que nos acompaña siempre, y que nos quiere ver partícipes de un proyecto provincial y nacional”, finalizó.

Participaron del encuentro, además de los legisladores Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, y David Hirtz, los intendentes Javier Andrés, de Adolfo Alsina; Gustavo Notararigo, de Saavedra; Raúl Reyes, de Coronel Dorrego; Martín Randazzo, de General La Madrid, y el ex intendente Jorge Hernández, de Salliqueló.

Estuvieron las legisladoras nacionales Karina Banfi y Josefina Mendoza, y el diputado provincial Diego Rovella. También los ex legisladores Juan Pablo Baylac, Juan Pedro Tunessi, Alfredo Irigoin, y el mencionado Horacio López.

Participaron el presidente de la Juventud Radical bonaerense, Martín Borrazas; Ana Clara Uribe Echeverría, presidenta de la mesa seccional de la JR; y Bernardo Blázquez, secretario general de la Franja Morada de la Universidad Nacional del Sur.

Y el ex ministro de Ciencia y Técnica de la Provincia, Jorge Elustondo, además de concejales, consejeros escolares, autoridades partidarias, dirigentes y militantes.