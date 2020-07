Boca busca “achicar” el cupo antes de incorporar

El mercado de pases no es sencillo para el fútbol argentino. Y es que a la complicación que ya de por sí genera el clima de pandemia, hay que sumarle la depreciación de la moneda nacional, lo que la hace imposible de competir ante cualquier oferta en dólares.

Sin embargo, poco a poco Boca ha podido ir acomodando las finanzas con reducciones importantes en los salarios de sus jugadores, por lo que ahora apunta a reforzar el equipo ya campeón de la última Superliga.

Ante esta situación, los nombres de Mauricio Isla y de William Tesillo aparecen como los dos con más chances de ponerse la azul y oro.

Pese a esto, al Xeneize se le suma una traba clave de cara al deseo del Departamento de fútbol.

La misma radica en que tanto Isla como Tesillo son extranjeros, y Boca ya tiene dentro de su plantel a cinco foráneos, de los seis posible (Sebastián Villa, Jan Carlos Hurtado, Jorman Campuzano, Carlos Zambrano y Sebastián Pérez). Y si bien ya se les comunicó tanto al ex Gimnasia como al propio Pérez que no serán tenido en cuenta, por ahora no existen ofertas para que dejen la institución.

De esta manera, y si bien falta mucho para la competencia oficial y el hecho de tener que firmar planilla previa para un partido, a Boca se le presenta un problema que deberá resolver.

Lo cierto es que desde el Club analizan la posibilidad de nacionalizar a alguno de los protagonistas mencionados, algo que ya se hizo con Frank Fabra a mediados de 2019 y que generó mucha polémica en aquel momento.

Sin dudas se trata de un tema sensible, que el propio Xeneize analizará en los próximos días y que buscará darle una conclusión.

Por ahora, y si bien el mercado se mueve poco, los extranjeros parecen sobrar dentro del equipo de Russo.