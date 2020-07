Pymes alertan que se viene "un tsunami de quiebras y concursos preventivos"

la Confederación General Económica de la República Argentina (CGE) alertó que el sector Pymes "se encuentra en una situación de estrés traumático imposibilitado de afrontar la total parálisis de la actividad, lo que llevará indefectiblemente a la destrucción del entramado productivo del país".

En un comunicado, la entidad detalla que "de no mediar medidas que apunten a evitar el colapso, se profundizará el ya alto número de empresas que bajan para siempre la persiana, con la consecuente destrucción de puestos de trabajo como nunca se ha vivido en la historia del país".

En el texto se expresa que "mientras la debacle se extiende y ahonda entre las Pymes de cada provincia y de cada municipio, por la carente regionalización de las economías, también el endeudamiento crece, aún cuando la cuarentena sea más flexible" y sentencia: "Así, un tsunami de Quiebras y Concursos Preventivos se acerca aceleradamente a golpear las estrechas puertas de la Justicia".

"Es inevitable resaltar que la economía argentina viene en declive desde el gobierno anterior, aún antes de la pandemia, y había ya entrado en estanflación. A partir de las acertadas decisiones en materia sanitaria, la contracara es que el país entró en una fuerte depresión económica con inercia inflacionaria", subrayan.

"El sector Pyme no solo puso el hombro, también se inmoló, porque no pocas empresas quedaron y quedan en el camino. Muchas otras buscaron en la innovación y creatividad adaptarse y sobrevivir, pero no alcanza".

"Reconocemos que desde el estado con preocupación se tomaron medidas paliativas ante el freno abrupto de la oferta y la demanda pero, lamentablemente y ante un escenario económico nuevo y desconocido, fueron insuficientes en el marco de un problema inédito, sin antecedentes".

Y señalan que "un ejemplo de esto último sigue siendo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pareciera tener la mente puesta en Basilea y no en la Argentina. De esta manera el sistema financiero no asume el rol que le corresponde en esta crisis donde el COVID-19 no solo mata personas, sino mata empresas, fulmina puestos de trabajo y crea serios problemas para el pago de salarios. Aún la cadena de pagos sigue sin recomponerse lo que obliga a que las transacciones se realicen con efectivo inexistente por la nula facturación".

"Ante lo anterior y con el fin de dar claridad, la CGE vuelve a enfatizar que el COVID-19 no sólo mata personas, también mata empresas y pulveriza el trabajo de los argentinos. En esta trágica realidad, empresas y trabajadores también deben ser preservados. Es vital para el país. Porque sin Pymes no habrá una Argentina", finaliza.