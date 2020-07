Abogados penalistas cuestionan el funcionamiento de la Justicia durante la pandemia

Un numeroso grupo de abogados de la matrícula, especializados en derecho penal, realizaron un duro cuestionamiento a la Justicia bonaerense por el funcionamiento durante la cuarentena.

A través de un texto que lleva todas las firmas de los letrados, "se detalla la situación por la que atraviesa el sector, debido a la gestión de la administración de la justicia penal platense, y se dirigen a la opinión pública con el objeto de llevar a su conocimiento".

En el texto, aseguran que "esta realidad que estamos padeciendo – agravada por la pandemia que sopor-tamos todos – está tornando imposible el acceso a la justicia, la defensa efectiva de los intereses jurídicos comprometidos y el debido proceso a que todos los ciu-dadanos tienen derecho conforme a la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional".

"La magistratura penal ha privilegiado el aislamiento por encima de las garantías constitucionales, salvo contados jueces garantes y fiscales de instrucción".

"El trato displicente y arbitrario se ha convertido en un valor común, que se ma-terializa en la prohibición de concurrir a los juzgados y fiscalías de turno a cotejar expedientes, controlar la prueba y demás menesteres propios de la defensa que debemos ejercer", subrayan.

"Nos indican que utilicemos el sistema SIMP, pero no lo habilitan para los letra-dos de la matrícula. Esto nos conduce a llamar por teléfono pero no nos atienden las llamadas", aseguraron y además de que "los actores judiciales no respetan los plazos procesales – que si nos hacen cumplir a los abogados – lo que torna a la justicia en un aparato lento e injusto en consecuencia. El ejercicio de la abogacía y el trato de magistrado que deriva de la misma, ha quedado en desuso, tornando con ello el quiebre inminente del debido proceso".

"Estamos huérfanos en esta pelea, ya que el Colegio que nos nuclea hace oídos sordos y mira para otro lado, siguiendo una inveterada costumbre" y agrega que "el sistema penal platense está colapsado y los responsables lo solucionan ocultándose.

Y finaliza: "Llamamos a una profunda reflexión que conduzca a una solución efectiva que revierta la injusticia que padecemos, en aras de una plena realización de los valo-res y garantías que dimanan de nuestra Carta Magna"-.

Los firmantes: Marcelo Botindari, Tº LXII Fº381 C.A.L.P., Colega Adherente Osvaldo Chamas Tº XXXI Folio 8 C.A.L.P. Rodolfo Baque Tº XLI Fº 359, Conti Pablo, Tº LIV Fº 386 C.A.L.P. Losino Juan Tomo XXXIX Folio 98 C.A.L.P., Marcelo Di Siervi Tº XLI Fº 318 C.A.L.P., Mitre Damian LV Fº 59 C.A.L.P. Luis Maria Giordano Tº XLI Fº 385 C.A.L.P. Oscar Alberto Rodriguez Tº XXXVIII Fº 285 C.A.L.P .Diego Martin Dous-debes Tº LII Folio 18 C.A.L.P. Matias Ezequiel Rutigliano Grisolia Tº LXV Fº 260 C.A.L:P. Cuomo Pablo Fernando Tº XLI Fº 299 C.A.L.P. Miguel Angel Racanelli Tº 1 Fº 264 C.A.M. Castro Martin Alejandro Tº XLII Fº 264 C.A.L.P. Diego Oscar Gimenez Tº XLIX Fº 272 C.A.L.P. Guillermo Baque Tº VI Fº 470 C.A.Q. Jose Luis Galatti Tº XLV Folio 261 C.A.L.P. Roberto Casorla Yalet Tº XLVI Fº 405 C.A.L.P. Mario Cesar Serra Tº LII Fº 246 C.A.L.P .Marcelo Carmelino Tº XLV Folio 426 C.A.L.P. Julio Beley Tº XLIX Folio 58 C.A.L.P. Osvaldo Perello Tº LIII Fª 173 C.A.L.P. Miguel Angel Pierri Tº IX Fº 149 C.A.S.M. Diego Ariel Ravelli Tº LII Fº 215 C.A.L.P. Juan Dinardo Tº 37 Folio 96 C.A.L.P. Diego Alonso Tº LVIII Fº 129 C.A.L.P. Martin Carlos Ebra Tº LVII folio 88 C.A.L.P. Alejandro Martin Tº L. Fº 220 C.A.L.P. Daniel Eduardo Galleguillo Tomo XXXIX folio 312 C.A.L.P. Alejandro Hortel Tomo LV Fº 130 C.A.L.P. Gustavo Carrion Tº XXXII Folio 80 C.A.L.P. Co-lega adherente Sergio Mantegazza Tº LI Folio 207 C.A.L.P. Daniel Spicoli Tomo XXXVI Folio 442 C.A.L.P. Adriana Thevenon Tº II Fº 30 C.A.Q Nicolas Bellingeri Tº LX Fº 93 C.A.L.P. Ricardo Callaba TºL Fº 473 C.A.L.P. Colega Adherente Jorge Juan Blasetti, Tº XLIII Folio 318 Flavio Gliemmo Tº XLII Fº 437 Eduardo Luis Gutierrez Tº XLV Fº 476 C.A.L.P. Daniel Urriza Tº XXXVIII fº 305 C.A.L.P. Gaston Casorla Yalet Tº LIV Fº 304 C.A.L.P. Liliana Alicia Martinez Tº II Fº 422 C.A.Q. Colega Adherente Diego Hernandez Tº XLIV Fº 77 C.A.L.P. Colega Adhe-rente Roxana Marcela Fernandez TºXLI Folio 171 C.A.L.P. Juan Manuel Fontana Tº LVI Fº 193 C.A.L.P. Hugo Iscazati Tº VI Fº 59 C.A.Q. Juan Martin Carasatorre Tomo LXIV Folio 114 C.A.L.P. Alejandra Hebe Lilian Torrez Tº II Fº 309 C.A.Q. Silvina Logroño Tº LV Fº 286. Claudio Rodolfo Gigli Tº XLV Fº “90 C.A.L.P. Carlos Ortelli Tº XLVII folio 69 C.A.L.P. Juan Dellagiovanna Tº LIV Fº 11 C.A.L.P. Lina del Carmen Orozco Tº V Fº 405 C.A.Q. Juan Ignacio Monti Tº LIV Fº 117 C.A.L.P. Maciel Roberto Tº XXVIII Fº 111 C.A.L.P. Sebastia Ezequiel Torrez Tº X Fº 352 C.A.Q. Pacheco Itamar Hernan Tº 63 Fº 376 C.A.L.P. Benitez Juan Gregorio Tº L Fº 317 C.A.L.P. Colega adherente Nicolas Graschinsky Tº 61 Fº 382 C.A.L.P. Juan Martin Etchart Tº 131 Fº 804 C.A.C.A.B..A. Colega Adherente Gaston Mucci TºXLV Fº 95 . Alberto Pablo Sosa Tº V Folio 264 C.A.Q. Francisco Gabriel Fraga Tº XLVII Fº 312 C.A.L.P. Juan Jose Julio Juarez Tº LX Fº 321 C.A.L.P. Ricardo Oscar Sosa Tº XXXVII Fº 12 C.A.L.P. Federico Escudier Tº LVIII Fº 458 C.A.L.P. Erik Ricardo Soderlund Tº 44 Fº 412 C.A.L.P. Martin Miguel De Vargas Tª LX Fº 42 C.A.L.P. Alejandro Juan Valle Tº VII Fº 459 C.A.L.Z. Federico Matias Caseres

Tº LXIII Fº456 C.A.L.P. Violeta Muratorio Tº XLVII Folio 226 C.A.L.P. Juan Manuel Baluardo Tº LXV Fº 340 C.A.L.P. Mariano Pomares TLVII Folio 94 C.A.L.P. Fa-cundo Diaz Tº CXXII Fº 372 C.F.A.L.P. Alexis Federico Villafañe Tº Lv Fº 22 C.A.L.P. Jose Luis Ferrari Tº XXVII Fº 423 C.A.S.I Luis Enrique Rivera Tº LIX Fº 456 C.A.L.P. Martin Mori Tº LXV Fº 276 C.A.L.P .Ignacio Staneo Tº LIV Fº 79 C.A.L.P. Juan Tiberio Tº LVI Fº 217 C.A.L.P. Ariel Garcia Tº LII Fº 194 C.A.L.P. Julian Rimada T LX Fº 425 C.A.L.P.