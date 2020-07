"Pensé que nos mataban a todos": el desesperado relato de una vecina en medio de una guerra de bandas

"Saltaron la reja, se treparon a los techos, se metieron en la pieza de mi hija y nos tiraban tiros por entre los ladrillos huecos. Mi nene de 10 años trató de defendernos con un machete, yo les dije que si me querían matar a mi que me mataran pero que dejaran a mis hijos en paz, que ellos no tienen nada que ver, que ellos solamente saltaron a defender a mi vecina porque le estaban prendiendo fuego la casa".

Cecilia Sonia Serrano la madre de una de las adolescentes que este último domingo fueron heridas de bala en el marco de otro violento episodio que tiene como protagonistas involuntarios a vecinos de los barrios Santa Ana y Don Fabián, en Melchor Romero a causa de una pelea entre grupos de jóvenes que, a la luz de los hechos, manejan armas de fuego con absoluta impunidad.

Ya mataron a una chica, Micaela Martínez de 18 años y a pesar de que por ese hecho hay un detenido, en los últimos tiempos los episodios violentos no han cesado. Son peleas que empiezan a las trompadas y siguen a los piedrazos, botellazos y tiros. Y los que sufren son los vecinos que reciben toda la agresión sin comerla ni beberla.Como EL DIA.COM informó, el domingo último se escribió otro capítulo de la tragedia que empezó con la muerte de Micaela Martínez (18), ocurrido en la madrugada del 10 de mayo mientras la joven caminaba con amigos por el barrio “Don Fabián”. Quedó en medio de una balacera entre jóvenes de ese barrio y los del Santa Ana.

Algunas fuentes atribuyen el enfrentamiento a cuestiones de droga, otros a la disputa de territorio y no faltan quienes hablan de problemas familiares entre personas de armas llevar.

Lo cierto es que el domingo a la noche hubo otro brutal episodio en el que dos adolescentes de 18 y 15 años fueron baleadas. La primera se encuentra internada y su estado es delicado.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de 526 entre 155 y 156, apenas a 100 metros de la calle en la que Micaela recibió un impacto de bala en el pecho que le quitó la vida en el instante.

Un grupo armado irrumpió en la vivienda a cobrar venganza contra un muchacho de 18 años y su hermana de 15 por haber "saltado" a defender a una vecina a la que días antes le prendieron fuego la casa y el automóvil que estaba en la puerta.

En ese marco, una amiga de la menor resultó también herida.

"Todo empezó días antes cuando fueron a prenderle fuego la casa a mi vecina de enfrente. Y le quemaron el auto. No sé qué problema hubo entre familias o algo así. La cuestión es que mi hija y mi hijo saltaron a defenderla porque la mujer tiene un nene chiquito. Y se ve que no se lo perdonaron y el domingo vinieron a mi casa", cuenta Cecilia horas después de haber sufrido un ataque del que, dice, "todavía no se como salimos vivos".

"Están todos adentro, se regalaron", se oye claramente que grita uno de los agresores en uno de los videos que en medio de los tiros y las llamas grabaron los vecinos y que aportaron a la policía y la Justicia con la esperanza de que, como reclaman, "hagan algo de una vez por todas".

"Se metieron a mi casa y empezaron a los tiros, se llevaron cosas de la habitación de mi hija, los tiros pasaron los ladrillos huecos de la pieza", señala.

Lo que cuenta Cecilia parecen escenas de una película: "tratamos de cerrar la puerta atrancando un sillón pero llovían piedras y botellazos. Se gritaban entre ellos vamos que están adentro, que están regalados. Yo les pedía por favor que no lastimen a mis hijos. Mi hija de 15 años les decía que le habían pegado un tiro a su amiga que justo estaba en casa. Les decía que basta, que se fuera que habían matado a su amiga. Pero no hacían caso. Uno metió el caño del arma por un costado de la pared y la bala entró a la pieza".

Cecilia tiene 39 años, es ama de casa y tiene 10 hijos y vive de la asistencia social. Entre otros detalles contó que "quieren meter en esto a mi hijo de 18 que no tiene nada que ver. Lo acusan de robos pero no es así. Los que nos robaron fueron ellos que se llevaron un televisor, una garrafa y otras cosas".

Los agresores, entre los que habría habido mujeres, utilizaron armas de diferentes calibres lo que da una muestra de la impunidad con la que se mueven.

La peor parte de la locura desatada la llevó la chica de 18 años que estaba de visita en lo de su amiga de 15. Recibió un balazo que se alojó en su espalda y todavía no está claro cuales serán las secuelas que podrían quedarle.

"Puede quedar parapléjica o si la falta de respuesta motriz que tiene puede ser porque la herida es muy reciente”, se señaló en fuentes ligadas al caso.

En el barrio se manejan diferentes versiones. Una indica que el eje del conflicto sería el hijo de la dueña de la casa asaltada quien tendría

denuncias en su contra, entre ellas “abuso de arma, lesiones y robo”, indicaron los voceros consultados. Su madre lo niega de manera rotunda.

El caso es investigado por el fiscal Marcelo Romero que en las próximas horas tomaría declaraciones y ordenaría medidas.