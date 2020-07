Un vecino se hartó de las peleas en la zona roja: anoche los enfrentó y terminó herido

La zona roja platense está cada vez más caliente y suma capítulos violentos. Según reportaron los vecinos a EL DIA, esta madrugada volvió a registrarse una batalla campal entre bandas en 2 y 63, pero no fue como otras. Esta vez, uno de los frentistas se hartó de vivir todas las semanas lo mismo y salió a enfrentarlos, pero no terminó bien la historia: lo atacaron con botellas y piedras. El saldo fue que sufrió heridas en su rostro y su sobrino, que salió con él, padeció cortes en su pierna.

Más tarde llegó personal del Comando de Patrullas de La Plata, que demoró a un joven de 29 años y a un hombre de 41 porque recibieron el alerta de un enfrentamiento entre varias personas, en el que se arrojaron con "elementos contundentes".

Lo cierto es que el reporte policial da cuenta de que varios de los protagonistas de la gresca escaparon corriendo, mientras que a los aprehendidos se les incautó en su poder tres cuchillos y un atizador.

Los vecinos de la cuadra sostienen que todo comenzó a las 3 de la mañana, cuando escucharon discusiones que pasaron a mayores. Según el relato, "son dos bandas que se enfrentan siempre. Por un lado las travestis y por otro la de un grupo de jóvenes que no superan los 21 años". Y agregaron que creen que se trata de una disputa territorial en el marco de la presunto venta de droga.

"El vecino se cansó de la violencia y salió a enfrentarlos, y cuando los quiso echar fue atacado con piedras y botellas. Le cortaron el labio y a su sobrino lo hirieron en la pierna", contó uno de los frentistas que no quiso brindar su identidad por temor a represalias. También contó que "la noche del miércoles a las 8 de la tarde también hubo piedrazos entre dos grupos, se da todo el tiempo. Rompieron autos al igual que anoche".

Por otro lado dio cuenta de que "ya tenemos muchas denuncias por robos. Acá ya no podés salir a las 7 de la tarde. Tengo 68 años y nunca viví una cosa así". Lo cierto es que en el barrio están desesperados: "Si no actúan vamos a tener que actuar nosotros. O nos matan o los matamos. No puedo vivir con el coronavirus ni con esta mafia que puede matarme. Entre quedarme quieto dentro de casa prefiero salir y que pasé lo que tenga que pasar. Nací en este barrio y lo voy a defender a muerte".

En tanto, otra vecina que se comunicó con este diario manifestó que "esto es consecuencia de la ausencia de las autoridades" y que "la Policía viene, cobra y se va".

Otras detenciones

En otro operativo, dos jóvenes de 28 años, uno de 29 y un hombre de 35, fueron aprehendidos esta madrugada en la zona roja cuando se movilizaban en una camioneta utilitaria con más de 600 gramos de marihuana. El procedimiento lo realizó personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Novena en un servicio de nocturnidad y prevención de ilícitos en 6 y 59.

Los efectivos interceptaron a la camioneta marca Volkswagen Cady blanca y en su interior hallaron las hojas de cannavis sativa. Los cuatro ocupantes fueron derivados a la seccional policial, donde se confirmó que se trataba de 612 gramos de marihuana, por lo que se inició una causa por infracción a la Ley 23.737.

Además, los cuatro demorados fueron imputados por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio con intervención de la justicia federal.