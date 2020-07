Desde el punto de vista médico es una locura

Médico Traumatólogo

Márquez tuvo una fractura de húmero, de diáfisis del sector medio del hueso. Fue una fractura con desplazamiento que requirió de una cirugía. Se le colocó una placa con tornillos para reducir, es decir: acomodar la fractura y fijarla para que el hueso pueda formar callo. Una de las complicaciones que tiene ese tipo de fractura es que puede, a veces, estar afectado el nervio radial, que pasa justo por el lugar y una fractura puede lastimarlo. En este caso, él no lo tuvo lastimado, por lo que el pronóstico de la fractura es mejor. Estando operado, en un paciente se espera la formación del callo de la fractura. Eso demora en promedio, y de acuerdo a la edad, no menos de cuatro y hasta ocho semanas. Siendo además el húmero, un hueso al que le cuesta bastante consolidar y que puede tener una complicación como la no formación de callo o el retraso en la formación, que se llama pseudo artrosis; con lo cual, la fractura, aún operada, no se cura. En este caso, a cuadro días de estar operado, que se suba a una moto, desde el punto de vista médico, no está indicado en ningún paciente. Ni tampoco con fractura curada. Porque se necesita mes y medio promedio para que se forme ese callo. En ese sentido, en un paciente normal, la explicación es esa: cirugía, cuidado de los movimientos, radiografías de control, control de la herida y a la sexta semana, los pacientes comienzan a tener una buena cantidad de callo para después decir que la fractura consolidó y luego comenzar con la rehabilitación. Acá la gran pregunta es: ¿cómo hace Marc Márquez para estar subido arriba de una moto después de cuatro días, cuando una persona normal tras la operación tiene los puntos, le duele la herida y no se puede ni mover? Desde el punto de vista médico, no tiene ningún tipo de explicación. Desde el punto de vista de los super profesionales, como en este caso en el manejo de las motos, es un riesgo total porque el esfuerzo que demanda tripular una moto de esa cilindrada y de esa categoría, es tremendo. Con lo cual es pensado que una persona que tiene comprometido uno de sus brazos no podría pilotear esa moto. Lo va a intentar. De hecho, una de las incógnitas planteadas es si va a aguantar la carrera por el dolor que pueda tener. Pero fundamentalmente por la fuerza que se necesita tener para manejar una moto. Ese brazo está recién operado. Por lo cual, nadie en su sano juicio buscaría hacer fuerza con un brazo operado antes de la sexta semana. En ese sentido, lo va a arriesgar porque están acostumbrados y porque muchos de ellos corren el día siguiente al operarse de fracturas. Tienen una mente especial. Pero no hay ningún sostén biológico ni médico para decir que eso está bien. Es una locura. Ellos admiten que viven dentro de una locura y que están dispuestos a arriesgarlo todo por su carrera. Ellos tienen un apto, que no entiendo en qué se basa. Porque todos los corredores tiene que presentarse el jueves en el autódromo y ser revisado y tener el apta para correr esa carrera. De ninguna manera está apto. Ahora, cómo médicamente le dan el apto, eso es una cuestión interna de las carreras. Lo cierto es que va a correr. Y desde el punto de vista médico, lo que le tiene que quedar en claro a la gente es que, desde el punto de vista médico, es una locura. Pero bueno, hay tanto dinero en juego y tanto interés que están dispuestos a arriesgarlo todo. Por ejemplo no soportar la carrera por el dolor, no poder tripular bien la moto y caerse. O que en una caída se le vuelva a desplazar el hueso, se le salga de lugar la placa y los clavos y tenga que volver a operarse. Por ejemplo que vuelva a caerse, se comprometa su fractura y ahora sí el nervio radial. Están dispuesto a arriesgarlos.