A días de su operación, Márquez recibió el apto y podría buscar la clasificación

el multicampeón pretende no perder pisada en el moto gp / afp

“Mi locura es sagrada, no la toquen”, manifestó en algún momento Salvador Dalí, sin ningún lugar a dudas un distinto. Y por el mismo andarivel de “sana inconsciencia” parece transitar el piloto español Marc Márquez, múltiple campeón del MotoGP.

Y es que, apenas cuatro días después de la operación por la fractura de húmero sufrida la semana pasada en la dura caída que lo tuvo como protagonista del GP de España, el piloto se hizo presente en Jerez de la Frontera, obtuvo el apto para el GP de Andalucía y volvería a subirse a su Honda para parte de la clasificación.

Acostumbrado a deslumbrar por más de 12 años, la actualidad del certamen, en el que aún no ha sumado y sí lo han hecho sus tres grandes rivales (Quartararo, Viñales y Dovizioso), lo llevó a una decisión drástica: ir contra todos los pronósticos y recomendaciones, y buscar puntos en la carrera de mañana, pautada para las 9.00, hora argentina. De hecho, en la jornada de viernes se hizo presente en Jerez de la Frontera, y aunque no corrió en los entrenamientos libres, sí recibió el apto para hacerlo en la qualy.

Ante dicha situación, la primera pregunta que rodeó su intento de hazaña fue: ¿por qué no participar en las prácticas? Y La realidad indica que no lo necesitó. Ya contaba con la puesta a punto de su Honda, dado que las condiciones son muy parecidas y, por reglamento, sólo se le obliga a participar en los entrenamientos oficiales.

“No tiene sentido correr el viernes y estresar más la lesión. Honda nunca ha presionado a los pilotos para correr. Respetamos la situación de los pilotos y su opinión”, explicó Alberto Puig, Director de Repsol Honda.

Con respecto a su operación, en la que se le colocó una placa de titanio en el brazo, y a la milagrosa recuperación, el propio Puig sostuvo: “Hablando sinceramente, fue espectacularmente bien. No lo esperábamos. Sabíamos que el doctor era bueno, pero hizo un trabajo fantástico. Después de la operación, el piloto empezó a sentirse muy bien. Él se puso en contacto con nosotros y nos decía que no estaba mal, que no tenía mucho dolor, que podía mover el brazo”, contó el director del Repsol Honda.

Por eso, con el nervio bien, la idea de volver ya al ruedo rápidamente se instaló en su cabeza. “Ayer me llamó (por el jueves), me dijo: ‘Voy’. Yo ya sabía más o menos cuál era su idea, que quería ir, pero ayer (nuevamente por el jueves) me lo confirmó al cien por cien. Yo le dije: ‘Tienes que hacer lo que tú creas y que, por dentro, te quedes tranquilo, que nunca te quede por dentro esa espina de qué hubiera pasado’. Cada piloto puede hacer lo que él cree en cada momento. Y así lo va a hacer”, explicó el propio Puig.

“marc es así”

La compatriota y colega de Márquez, Ana Carrasco, quien sufriera una fractura de húmero en Alemania, en 2015, se refirió a lo que tuvo que pasar y a lo que pretende hacer el piloto español.

“Es difícil de explicar, pero Marc es así. Creo que es su esencia y las cosas que hace es lo que mejor lo define”, sostuvo al periódico Marca. “Por mi experiencia, en una lesión así, es verdad que fue un poco diferente porque la mía fue un poco más complicada, pero es muy dolorosa y el tiempo de recuperación es bastante lento. Sólo verlo en Jerez ya me ha sorprendido, pero es Marc Márquez. Él necesita intentarlo, ojalá que pueda correr”, sostuvo. “Después de la carrera que vimos el domingo, la superioridad que demostró y la forma de ir en moto creo que por lo menos merece tener la oportunidad de poder intentar pelear por el título”, agregó. “Está claro que si no vuelve, va a ser un factor casi imposible poder pelear. Aunque sea muy difícil, cosas muy difíciles se han hecho. Un piloto como él, con esas ganas y esa ambición, las ganas siempre tiran mucho. Ojalá que pueda hacerlo”, concluyó.

Lo cierto es que Márquez, que con apenas 27 años ya forjó una enorme carrera, intentará desafiar a su propio cuerpo y escribir una nueva página en su historia profesional.