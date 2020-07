Real Madrid no le renovará el contrato al hijo de Zinedine Zidane

El arquero Luca Zidane, hijo del entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, no continuará en el club tras la decisión que adoptó ayer la entidad de no renovarle el contrato. Luca, de 22 años, dejará el club luego de 16 años tras no haber acordado la renovación que le propuso el Madrid, y además porque en el club que se consagró campeón de la Liga desean apostar por Andriy Lunin, un ucraniano de 21 años.