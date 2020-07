Diego Dreer, defensor de Cambaceres, dio positivo de coronavirus

Un nuevo caso de Covid-19 se conoció en el fútbol argentino del ascenso, y su protagonista es Leandro Diego Dreer, marcador de Defensores de Cambaceres, quien se recupera en su domicilio de Berazategui tras haber experimentado síntomas compatibles con la enfermedad, que determinaron un hisopado que arrojó positivo.

Ya está mejor, y según imagina, en los primeros días de la semana que viene será dado de alta.

En diálogo con este medio, Diego aseguró desconocer el origen del contagio del virus: “La verdad es que no se cómo me contagié, porque siempre me manejé con cuidado”, e incluso llegó a sospechar de una fuerte gripe: “Me estaba entrenando como todos los días, y pensé en una gripe común, algo propio en un jugador de fútbol que se entrena en invierno con frío, hasta que me empezó a faltar el aire”.

Respecto de los síntomas que tuvo, el marcador central se refirió a “falta de olfato y de gusto”, y un cansancio físico que “me mandó a la cama”.

Ahí terminó de confirmar que no se trataba de un típico malestar por un cambio de clima.

Con este panorama, el defensor del equipo Rojo de Ensenada llamó al número telefónico habilitado para denunciar posibles casos de coronavirus: “Me comuniqué, se pusieron en contacto y me hicieron un hisopado que dio positivo”.

aislado de la familia

De inmediato quedó aislado, lo cual favoreció su recuperación y que no se proyectara a la familia.

“Tengo esposa y gemelos de 11 años, que por suerte no se contagiaron”, explicó el futbolista para quien fue “desesperante” no tener activado el sentido del gusto y del olfato e “incómodo” el mecanismo para la extracción de la muestra para el hisopado necesario para un diagnóstico médico.

En definitiva, Diego Dreer terminó experimentando en plena etapa de entrenamiento virtual, y mientras pensaba que era víctima de una gripe, los síntomas más habituales del coronavirus, que son fatiga y congestión nasal, seguido de la pérdida de gusto y olfato. Con el apuntado inconveniente de confundir el caso de Covid-19, de un resfrío o gripe.

“casi recuperado”

El joven marcador de Cambaceres, se considera “casi recuperado”, al punto que espera tener el alta médica para “el martes”, y tras la experiencia sufrida con la enfermedad que ha transformado el día a día en el mundo entero, aconsejó “el cuidado”, aunque en su caso personal no alcanzó porque continúa sin comprender la forma en que se contagió.

Con este nuevo caso, quedó reconfirmado que el fútbol no es ajeno al alcance de la pandemia por el coronavirus y durante la cuarentena que se inició el pasado mes de marzo, se repitieron los episodios que tuvieron como eje a jugadores de diferentes categorías. Inclusive, en el fútbol femenino.

En todos los casos, no obstante, los contagios tuvieron lugar lejos de los respectivos clubes, porque todas las divisionales continúan entrenándose a distancia porque las partes involucradas continúan sin aprobar la vuelta a las prácticas, algo que reclaman particularmente aquellas instituciones que en septiembre próximo deberán reiniciar su participación en la Copa Libertadores.