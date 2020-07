Estudiantes pretende que la televisión abone un dinero extra por los clásicos

Si bien la vuelta oficial del fútbol argentino no tiene una fecha, ya se ha comenzado a trabajar en la forma en que se jugará el próximo torneo, que será un poco más corto de lo habitual, y que serviría para terminar el 2020 jugando.

En ese sentido, en las últimas horas se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Competencia, que tendrá a su cargo el armado de un modelo de campeonato, algo que todavía está muy frío.

Es más, no solo que hubo una sola reunión, sino que por el momento hay un solo modelo presentado, y en base a ese único borrador, los clubes integrantes de la mencionada Comisión (que no son más que ocho o nueve, ya que no están todos), comenzaron a trabajar; y entre ellos está Estudiantes.

El borrador se basa en 24 equipos divididos en 6 zonas de 4 equipos cada una, que jugarán partido y revancha. Luego, los dos primeros clasificarán a una “Zona de Ganadores” y los otros dos a la “Zona de Perdedores”. Los primeros lucharán por lugares en la Copa Libertadores 2022 y los otros, a la Copa Sudamericana.

A partir de esto, se empezó a trabajar en cuestiones más finas de este único modelo que ha sido puesto en consideración. Por ejemplo, ¿qué sucede en caso que en medio del torneo se registren casos de Coronavirus?, ¿se sigue jugando o no? Otro cuestionamiento que apareció, según una fuente calificada de AFA le confirmó a este medio, es si se juega más allá de que esté programada una fecha FIFA. Y un tercer tema fueron los clásicos, que se pondrían aparte de los partidos de la primera zona de 4 equipos, como una especie de “interzonal”.

“SI QUIEREN CLáSICOS, QUE PAGUEN”

Sin dudas uno de los puntos que más ruido hizo fue el de los clásicos. La información salió de las cuatro paredes de la reunión y tomó estado público, y generó más debate cuando se supo que varios equipos allí presentes se mostraron en contra de jugar los clásicos. Los mismos fueron Boca, River, Newell´s, Central y Estudiantes. En tanto, Gimnasia no integra esta Comisión.

Este medio habló anoche con un alto directivo albirrojo quien fijó la postura del Pincha y expresó: “Se tocaron varios puntos y sí, uno fue el de los clásicos, pero no pasa por no querer jugarlo. Estudiantes siempre quiere jugar el clásico, nos encanta. Pero la cosa pasa por otro lado, pasa por lo económico. Boca y River también dijeron que no. Quieren que les paguen aparte por jugarlo. Y todos estamos de acuerdo en eso. El tema es valorizarlo”, sostuvo.

Más adelante, el dirigente albirrojo agregó, “se está evaluando y discutiendo el modelo de torneo, y se avanza con diferentes aspectos del mismo. ¿Qué pasa si se da un caso de Covid 19, se sigue jugando o no?. ¿Se juega si hay fecha FIFA? Arbitraje, seguridad, ¿quién cubre los gastos?. Y lo de los clásicos. Los clubes quieren jugar y todos queremos jugarlo, pero queremos valorizarlo. ¿Querés un torneo con un clásico?, que la televisión lo pague. Una cosa es un torneo con clásicos y otra sin clásicos. Por ahí pasa todo, por lo que no es verdad que Estudiantes no quiera jugar el clásico, sino que es una postura de los clubes”, afirmó.

La idea es seguir avanzando para tal vez, arrancar el campeonato a fines de septiembre.

“Hoy tenemos un borrador de torneo, y no se descarta que aparezca otro. Se sigue trabajando hasta tomar una posición. Recién se empezó a hablar y tuvimos la primera reunión, y la segunda será la semana que viene”, terminó diciendo el directivo estudiantil.