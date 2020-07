A los 104 años murió Olivia de Havilland, una de las últimas leyendas de la era dorada de Hollywood

Olivia de Havilland, una de las últimas leyendas de la etapa clásica de Hollywood, murió anoche a los 104 años, mientras dormía "plácidamente" en su residencia de París.

Así lo informó en primera instancia el medio especializado Enterteinment Weekly y lo confirmó más tarde su publicista al sitio The Hollywood Reporer, según informa la agencia de noticias DPA.

La multipremiada intérprete, nacida en Tokio, es recordada fundamentalmente por su labor en "Lo que el viento se llevó" y en "La heredera", la que le valió uno de los dos Oscar ganados, junto al obtenido por "La vida íntima de Julia Norris".

A lo largo de su trayectoria, la actriz conformó una memorable dupla junto al actor Errol Flynn.

Pero más allá de su labor, la estrella también es recordada por su lucha contra los estudios cinematográficos por las condiciones desfavorables para los actores consignadas en los contratos.

MUCHO MÁS QUE LA DULCE MELANIA

Ganó dos Óscar y dos Globos de Oro e interpretó personajes variados y complejos, pero Olivia de Havilland pasará a la historia como la dulce Melanie de Lo que el viento se llevó y por la lucha abierta que mantuvo toda su vida con su hermana y también gran actriz, Joan Fontaine.

Combativa hasta el final -en 2018 inició un pleito contra la cadena televisiva FX por el retrato que hace de ella en la serie "Feud"- De Havilland poco tenía en común con la buena y pacífica Melania, que le dio la gloria eterna en el cine

Mujer de fuerte carácter, no muchos cinéfilos saben que Olivia de Havilland fue la responsable de un cambio radical en el Hollywood de los grandes estudios.

En los años cuarenta se cansó de las abusivas condiciones laborales a las que estaban sometidos los actores y actrices en aquella época dorada de Hollywood y se enfrentó con el poderoso estudio Warner Bros.

De Havilland reclamó a Warner Bros. que le dieran acceso a otro tipo de personajes, pero el estudio respondió dejándola sin empleo y sueldo. Por miedo a más represalias judiciales, ninguna otra compañía se atrevió a ofrecerle trabajo y la actriz estuvo tres años sin aparecer en ningún filme hasta que venció en los tribunales.

Y eso que por aquella época, ya tenía títulos en su haber como "The Charge of the Light Brigade" (1936), Las aventuras de Robin Hood" (1938) o Lo que el viento se llevó (1939).

En declaraciones al diario británico The Independent en 2009, la actriz aseguró que se sintió "una estrella, pero también una esclava" de Hollywood.

"Todos en Hollywood creían que perdería, pero yo estaba segura de ganar. Había leído la ley y sabía que lo que hacían los estudios estaba mal", afirmó.

Tras recuperar su libertad artística, la actriz vivió sus años más inspirados. Ganó el Óscar a la mejor actriz protagonista por La vida íntima de Julia Norris (1946), fue nominada por nido de víboras (1948) y volvió a lograr la estatuilla con La heredera (1949).

A partir de los años 50 comenzó a alejarse, progresivamente, del mundo del cine y se mudó a París, donde se casó con el periodista francés Pierre Galante, su segundo esposo tras el novelista norteamericano Marcus Goodrich.