Homenaje a Evita, con la presencia del presidente y Axel Kiciloff vía Zoom

A 68 años del paso a la inmortalidad de Evita, el gobernador Axel Kicillof participó del acto federal organizado por el Movimiento Evita que contó con un zoom de invitados de todo el país, encabezado por el presidente de la Nación Alberto Fernández, y la organización de 10 mil ollas populares en todo el territorio argentino.

Alberto Fernández reafirmó el "compromiso" del Gobierno nacional "con los que menos tienen", y aseguró que Eva Perón fue "un ser único que merece que se la recuerde cada día", al participar de un acto de homenaje a la ex primera dama organizado por el Movimiento Evita, en el barrio porteño de San Telmo.

"Mientras exista alguien que necesite en Argentina, nosotros tenemos razón de existir", enfatizó el Presidente, en un espacio montado frente al Monumento al Trabajo, adonde asistió para sumarse al homenaje organizado por la organización.

"Eva Perón ha sido una mujer única que merece que la recordemos cada día", aseguró Fernández, quien afirmó que ella "pasó" por el país "para darle la igualdad que Argentina no tiene y que se mantiene el día de hoy".

Volvió a remarcar que "cuando vemos la desigualdad no podemos estar en paz con nuestra conciencia" y entendió que "ese legado está pendiente de ser cumplido".

Y puso de relieve que es necesario "garantizar que salgan de la pobreza aquellos que después de 4 años quedaron sumidos" en esa situación y pidió seguir recordando a Eva Perón para que "no nos falle la memoria y nos nos falte su ejemplo para seguir adelante".

"Ya no hay dogmas que deben ser respetados, todos los dogmas se cayeron. Tenemos que reescribir otra historia y otra economía más justa. Debemos hacerlo con todos, todes y todas y entre todos: acá no sobra nadie" afirmó el presidente, quien llamó a "no perder nunca esa sensibilidad que expresan todos esos compañeros en cada rincón".

KICILOFF: "LA PANDEMIA GOLPEA PRIMERO A LOS SECTORES HUMILDES"

“El coronavirus está desnudando la desigualdad que caracteriza al sistema económico mundial y son esas mismas realidades las que Evita expuso en Argentina”, expresó el gobernador Axel Kicillof y agregó: “Algunos esperan que la pandemia la regule el mercado, pero la decisión que tomó el Gobierno nacional no solo fue muy oportuna, sino que fue una respuesta equitativa, igualitaria y peronista a la emergencia”.

“Hoy estamos en una Argentina donde todavía hay muchas deudas, y recordar a Evita nos sirve también para abordar lo que viene con una sola palabra central como respuesta, que es la solidaridad, y con un Estado presente”, resaltó el Gobernador, porque “la pandemia golpea primero a los sectores humildes”.

En ese sentido, Kicillof finalizó: “Las organizaciones libres del pueblo y toda la organización política están trabajando. Este virus, aun sin remedio y sin vacuna, encuentra un pueblo organizado que da la respuesta más fuerte que puede haber que es la solidaridad”.

Del acto participaron vía Zoom, además, los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Seguridad, Sabina Frederic; de Justicia, Marcela Losardo; de Agricultura, Luis Basterra; el secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el diputado nacional Leonardo Grosso, entre otros.