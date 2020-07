Las fábricas de la Región se adaptan y suben la persiana

Las fábricas de la Región reiniciaron de a poco sus actividades cumpliendo con los protocolos sanitarios ante la pandemia del coronavirus, adaptándose a la nueva normalidad pero retomando el trabajo bajo nuevos hábitos tanto en las líneas de producción como en otras áreas de las empresas. Así, incorporaron a su paisaje diario cabinas sanitizantes, puestos de trabajo con alcohol en gel, señalización clara para respetar la distancia social, barbijos, tapabocas, máscaras, termómetros, recipientes especiales para limpiar el calzado, y la limpieza con alcohol y lavandina que modificó el aroma en el espacio laboral.

Así lo describen desde distintas fábricas pymes de la Región, donde conviven con la nueva realidad y la pospandemia y aseguran que el estado provincial debe asumir un rol central para poner en marcha los mecanismos indicados para sostener e impulsar a las pymes a una nueva etapa de recuperación y crecimiento.

La etapa que viene marcará una agenda de emergencia que requiere de la construcción de lazos de cooperación entre el gobierno y el sector productivo con el fin de fijar una agenda de corto y mediano plazo. “No podemos perder tiempo, debemos comenzar ya mismo a trabajar para atender a nuestras pymes y aprovechar las oportunidades que plantea este nuevo escenario mundial”, afirman desde la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP), desde donde sostienen que “desde la Provincia se puede pensar en la creación de una unidad ejecutora que tenga lógica de emergencia pyme, para poner al Estado al rápidamente en la calle y atender las urgencias de cada sector productivo, unificando y vinculando la totalidad de las políticas públicas”.

Un relevamiento realizado por la UIGLP entre más de 100 empresas locales revela que la mayoría de las fábricas ya está trabajando y destacaron entre los sectores más activos a los de fabricación de pinturas y membranas, producción de autopartes, productos plásticos, hormigoneras, fábricas de ladrillos y mosaicos, metalmecánicas y alimenticias, a las que se agregan las que están radicadas en el Parque Industrial de La Plata, Polo Industrial de Berisso y Zona Franca.

Desde la gremial empresaria explicaron que cada industria debe firmar una declaración jurada en la que se compromete a cumplir con el protocolo presentado e incluso deben ser responsables de trasladar a sus empleados por medios propios sin utilizar el transporte público, para reducir riesgos de contagio, en caso de que los mismos no cuenten con movilidad.

Al respecto, el presidente de la UIGLP, Hugo Timossi sostuvo que “ante la preocupante situación del sector industrial, se está trabajando conjuntamente con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires para sobrellevar las desfavorables consecuencias económicas y laborales que está arrojando la pandemia. Para ello, se propusieron y gestionaron medidas y programas destinados a asistir a las empresas y que fueron desarrollados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”. Entre las medidas mencionadas se encuentran la reducción de alícuota de los regímenes de deducciones; beneficio financiero a los agentes de recaudación; compensación de impuestos provinciales; bonificación de Ingresos Brutos; plan de pagos COVID-19; extensión de planes generales de pago; programa de preservación del trabajo; préstamo Evolución; tarjeta Pactar y el programa compre bonaerense.

“Desde la UIGLP convivimos y recorremos permanentemente las pymes de la Región. A los urgentes problemas financieros y económicos generados por la pandemia, se le deberán sumar diversas dificultades que requieren soluciones integrales que involucran a diversas áreas de gobierno. En tal sentido, se debe incorporar a la mesa de trabajo las áreas de infraestructura y servicios públicos, energía, el Banco Provincia, las empresas del grupo Bapro, ARBA, Educación, Trabajo, Desarrollo Social, entes reguladores, transporte y Ciencia y tecnología.

En el contexto de emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria aprobada por la legislatura bonaerense el último jueves, consideramos importante adoptar iniciativas tales como constituir consejos sectoriales cada vez más específicos y sumar una “guía técnica administrativa”, similar a la diseñada por Japón en posguerra, que unifique criterios entre los empresarios y gobierno.

CASOS

Lucas Maggi, gerente comercial de una fábrica de aberturas platense, le contó a EL DÍA que “estuvimos con la fábrica cerrada la mayor parte de esta cuarentena. En el sector de fabricación tenemos casos donde el único medio de transporte que tienen para concurrir es el transporte público, por lo tanto, no trabajan desde el 20 de marzo. Es muy difícil poder cumplir con todas nuestras obligaciones como empleadores. De los 4 meses que llevamos de cuarentena las ventas han bajado considerablemente, y eso también repercute en la producción. No pudimos fabricar, no pudimos vender. Somos una empresa familiar, y la realidad es que se nos han puesto muchas trabas.

En estos momentos estamos fabricando, siguiendo los protocolos básicos como alcohol en gel, manteniendo la limpieza, utilizando tapabocas y mascarilla. Pero al no estar habilitada la construcción, la mercadería no la podemos entregar. Toda esta situación nos retrasó mucho en nuestras perspectivas de crecimiento. Hemos consumido el dinero que estaba destinado a la ampliación de nuestra fabrica y nuestra capacidad productiva ha bajado considerablemente, lo que provoca que recuperar este dinero perdido lleve mucho tiempo y se vean limitadas nuestras proyecciones de crecimiento”.

En tanto, Eugenia Ctibor, responsable de recursos humanos de Cerámica Ctibor, le contó a este diario que después de cincuenta y cinco días de haber estada parada la planta, y de estar apagados sus dos hornos; tuvieron la habilitación para poder producir nuevamente. “El traslado a la planta debe realizarse con transporte privado y para aquellos que utilizaban transporte público, la empresa se ocupa del viaje. Por otro lado, a todo el personal que ingresa a la planta se le toma la temperatura, se le realiza un cuestionario de salud para verificar su estado y posibles síntomas y conocer si estuvo en contacto estrecho con alguna persona con COVID-19”.

“Se organizó una rotación en los grupos de trabajo para asegurar que solo esté presente el 50 por ciento de la nómina, mientras que el otro 50 por ciento trabaja de manera remota. Todas las personas que ingresan a trabajar, lo hacen con barbijo y mantienen la distancia social de 2 metros cuando surge alguna reunión” comentó Ctibor.

Por el lado de la empresa Nestlé Argentina, cuya planta está radicada en la ciudad de Magdalena, la responsable del área de recursos humanos, Ivana Ziegler, informó a este medio que “la empresa tuvo continuidad de trabajo desde el inicio del aislamiento, por tratarse la alimenticia de una actividad exceptuada. Pero lo más importante es que desde el primer momento, en la fábrica aplicamos todas las medidas de prevención y los protocolos necesarios, que más adelante se publicaron para toda la provincia. Para poder seguir funcionando, nos adelantamos a todas las buenas prácticas y cuidados, tanto de normas nacionales como internacionales. Esto nos permitió cuidar de todos nuestros colaboradores, seguir produciendo y abasteciendo de nuestros productos a todos los argentinos”.