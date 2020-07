Ritó aseguró que Pampita es "falsa" y contó un polémico rumor sobre su madre

María Eugenia Ritó brindó hoy una entrevista radial con Polino Auténtico y sorprendió a todos al hablar de Carolina Ardohain, más conocida como Pampita: no solamente la trató de falsa, sino que contó una polémica versión sobre su madre.

"Con Pampita no (trabajaría), no la soporto, no me la fumo ni a palos. Me ha llamado muchas veces su productor y la verdad es que me parece que se comió un personaje terrible", aseguró.

"Yo escuché que ella quiso atropellar a la madre, no sé si será cierto o no... Es como si yo reniego de mi vieja porque fue mucama o vino de Paraguay. Es como dice Moria Casán​​, es la Gioconda, siempre tiene la misma cara. Es falsa", añadió sin pelos en la lengua.

La semana pasada Rito había reaparecido con todo en los medios hablando de Jesica Cirio: "Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras!". Ahora la apuntada fue Pampita.