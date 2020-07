Otra del Loco Bielsa: junto a Klopp fueron elegidos como los mejores técnicos de Inglaterra

Marcelo Bielsa tuvo un cierre de temporada verdaderamente espectacular: su equipo, el Leeds, se coronó campeón con récord de puntos y ascendió a la Premier League. Y en la víspera, el DT rosarino recibió a su labor personal: fue elegido como el mejor entrenador de la Segunda División inglesa, en un premio otorgado por la Asociación de Entrenador inglesa, lo cual le da un doble mérito: fue reconocido por sus propios colegas.

En tanto, la Asociación de entrenadores de la Liga inglesa (LMA) eligió a Jürgen Klopp el mejor técnico de la temporada de la Premier (la máxima categoría inglesa), después de que el alemán lograse que el Liverpool ganase de nuevo el campeonato tras 30 años de espera.

Alex Ferguson fue el encargado de anunciar un premio que a partir de ahora lleva el nombre del exentrenador del Manchester United.

“Jürgen, fantástico”, dijo Ferguson a Sky Sports. “Hablamos que el Leeds ha estado 16 años en el Championship (segunda división), pero los 30 años desde que el Liverpool ganó el campeonato... increíble”.

“Lo mereces totalmente. El nivel de rendimiento de tu equipo fue sobresaliente. Tu personalidad impregna a todo el club. Fue una temporada maravillosa”, justificó.

“Te perdonaré que me despertases a las 3h30 de la madrugada para decirme que habíais ganado la liga. Gracias... pero de todas formar es completamente merecido. Buen trabajo”, añadió Sir Alex.

El técnico alemán contestó a su vez con sorna: “Sé que no es 100% adecuado para un entrenador del Liverpool... pero te admiro. Recuerdo que fuiste el primer entrenador británico al que me encontré”.

“Desayunamos juntos. No estoy seguro si él lo recuerda, pero para mí fue como encontrarme con el Papa. Fue absolutamente genial y desde esa primera vez congeniamos”, recordó Klopp el alemán.

“En ese momento no sabía que tendría en mis manos un trofeo que llevaría su nombre”.

En las votaciones quedó segundo Chris Wilder, ganador del premio el año pasado, después de su gran temporada con el Sheffield United, en el regreso de este modesto club a la Premier League.

