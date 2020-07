“Si tengo que morir por mis nenas lo voy a hacer, a mi casa no iban a entrar”

“Pensé mis nenas de dos y cinco años, si tengo que morir por ellas voy a morir, que me maten a mi pero que no entren a mi casa. Fue la reacción que tuve y que puede tener cualquiera. A mi casa no iban a ingresar, no se los iba a permitir”, le contó a este medio y entre lágrimas Luciano, el vecino de Parque San Martín que ayer sufrió un intento de asalto mientras entraba la camioneta en su domicilio. Dos sujetos le apuntaron y le dispararon para afortunadamente la bala no salió.

Contó cómo fue el tenso momento que le tocó vivir y que no le desea a nadie. Aseguró que se le nubló la vista y que solamente pensó en proteger a su familia: “Siento mucha impotencia, no se lo deseo a nadie y que es una bosta. Ayer me gatillaron varias veces, estuve forcejeando y en ese momento se te nubla la vista, escuché un zumbido, no escuché ni lo que los tipos me decían, atiné a tocar la bocina y gritar y ahí mi señora ve que me estaban apuntando y tocó el botón antipánico y es cuando los ladrones se van. Habrán sido 10 minutos, se hace eterno. Que estén apuntando dos tipos, querés salir de esa situación. Es triste y da impotencia y amargura, no veo un futuro”.

No es la primera vez que Luciano ni el barrio pasan por una situación semejante ya que “hace menos de un mes le robaron la camioneta a un vecino y a mí hace tres años un tipo desde una moto nos apuntó también, no sabés si te van a tirar o qué. Hace tres años dije que me quería ir, porque acá no encuentro la forma de que esto mejore.No tengo una bandera política, quiero que la gente viva con tranquilidad y que el delincuente, que paguen. Que se pongan las pilas y cuiden a la ciudadanía”, expresó y agregó: “Es una indignación...y no hay un proyecto para terminar con esto de raíz. Qué puede hacer uno, me voy del país…”

¿Cómo se sale de esto?: “Con proyectos y trabajando, y recordando estas imágenes. Se sale con la familia unida y con los políticos y gobernantes tomando cartas en el asunto. Este hombre jubilado preso por matar a un ladrón, pienso en eso y me amargo”, subrayó.

Sobre el accionar policial, destacó que “es un tema de fondo, la policía no puede solucionarlo. La Provincia está quebrada, no tienen recursos. Qué le puedo reclamar a la policía, que son el fusible…”

Para el vecino, es clave que se trabaje en el cuidado del ciudadano para que se pueda vivir con tranquilidad: “Quiero vivir tranquilo, sin andar preocupándose de que te van a matar por 500 pesos, un par de zapatillas o un celular. Quiero que nos cuiden. Uno tiene familia e hijos, quiero verlos crecer. Pienso en la adolescencia de ellas. Y pienso que estamos en decadencia, eso es lo que me preocupa”.

Además, señaló que también es muy importante la solidaridad entre vecinos para poder cuidarse entre sí. Y volvió a quebrarse: “Tiene que ser así, hay que hablarse con los vecinos, para estar más tranquilos estamos comunicados, armamos esta alarma para que algo más sume. Hay que estar conectado con el vecino porque te va a dar una mano cuando necesites. Yo me llevo muy bien con todos, la verdad que soy un buen vecino y si puedo ayudar a alguien lo voy a hacer”.

El hecho, que ocurrió ayer entre las 19:30 y las 20, quedó grabado en dos cámaras de seguridad. Mientras la víctima ingresaba marcha atrás su camioneta - una Honda CRV de color blanco- fue sorprendido por dos sujetos armados que se metieron hasta el interior de su casa. Luego, tras el forcejeo con Luciano, escapan en un vehículo tipo utilitario Berlingo. Fuentes oficiales indicaron que ese vehículo fue abandonado a la vuelta de allí en 28 entre 47 y 48 ya que había sido robado anteriormente.