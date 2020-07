"No tenemos un horizonte para pensar en alguna fiesta", dice el dj más conocido del país

Miembro fundacional de la escena de música electrónica en Argentina, Javier Bussola es un referente indiscutido no solo como dj, sino también como productor de las históricas fiestas Magic, Get out of the City y las tan especiales BAT (Buenos Aires Trance) y BAP (Buenos Aires Psytrance). Desde la autoridad que tiene su palabra con un curriculum de tales magnitudes dialogó con el programa radial Manijas. Fue una extensa y distendida charla, en la que casi no quedaron temas por tocar.

"No estamos pensando en la vuelta, hay mucha incertidumbre, no tenemos un horizonte para pensar en alguna fiesta. Si sabemos que tenemos que reprogramar la fecha que nos quedó pendiente que era con Astrix como artista principal suspendida el 13 de marzo. El resto iremos viendo cómo se dan las cosas. También me gustaría hacer un Open to Close largo, como hice alguna vez de 10 horas ininterrumpidas. Tengp Hay que ver qué protocolos tenemos que cumplir para después pensar en diagramar", manifestó en una entrevista con el programa Manijas.

También opinó sobre esta nueva modalidad de streamings. "Hice algunos vivos a través de mis redes, pero son muy fríos. Me acostumbré a tocar con mucha gente, en discotecas como Niceto donde entran 1000 personas, Groove 1700 y el estadio Malvinas Argentinas con 5000 personas bailando. Además, durante el verano, toqué en Vicente López, un evento para 3500 personas. Es decir que además de que te está escuchando mucha más gente, los tenés ahí nomás bailando y ese energía se siente. Ahora se me dio por hacer las “Zoom Party” (es un evento pago a través de Zoom) que me permiten ver a la gente bailando, y además me da la posibilidad de cobrar por lo que hago, ya que es un momento en donde hace tiempo que no tengo ingresos, vivo de la música desde el año 1982.