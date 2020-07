Ameghino, cada vez más cerca de volver al agua

Luego de aquel confuso episodio, en el que se alternaron resultados negativos y positivos tras varios hisopados por coronavirus, todo parece aclararse al fin para Sabrina Ameghino.

La palista de 40 años, que desde aquel momento se encuentra aislada en su casa cumpliendo con los protocolos sanitarios recomendados, ya dejó atrás el tiempo pertinente y en la jornada de hoy se realizará nuevos estudios que podrían acercarla nuevamente al agua, su hábitat natural.

De no mediar inconvenientes, y con un permiso especial con el que cuentan los atletas nacionales con posibilidades de acceder a los Juegos Olímpicos del año entrante, la ensenadense se someterá a una nueva prueba buscando dejar atrás una pesadilla en la cual ni ella ni su familia tuvieron “ni un solo síntoma” relacionado con la enfermedad.

En su cuenta personal de Twitter, la propia canoísta explicó su situación y agradeció a la ex Leona, Inés Arrondo, hoy Secretaria de Deportes de la Nación, y a la Secretaría de Innovación Pública por la gestión y preocupación en cuanto a su salud.

“Gracias @InnovacionAR, @ines_arrondo, Daniel Díaz y todos los que pusieron su granito para que esto salga!!! Ya tengo mi permiso para circular nuevamente y si mis estudios salen bien podré volver al agua”, explicó la ensenadense en las redes.

“Es sólo un pequeño paso. Aún falta. Debo hacerme los estudios y que den bien”

Sabrina Ameghino,

En cuanto a los pasos a seguir.

De esta manera, y a la espera de los estudios y los posteriores resultados, Sabrina Ameghino podría volver a entrenarse en el agua pensando en su objetivo, que nunca se vio alejado pese a permanecer en su casa: volver a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos, lo que ya logró en Río 2016.

“ES UN PASO MÁS, PERO FALTA”

Consultada por este matutino sobre lo que han sido las últimas semanas, la palista explicó que siempre se sintió bien y que en ningún momento aparecieron síntomas relacionados con el coronavirus, ni en ella ni en su círculo cercano previo al primer positivo.

“La verdad que ni yo ni mi familia tuvimos síntomas”, aclaró.

En cuanto a los pasos a seguir, se mostró expectante, pero a la vez cautelosa.

“Es sólo un pequeño paso. Aun falta. Debo hacerme los estudios y que den bien”, sostuvo.

Por último, se refirió a los diversos hisopados por los que tuvo que pasar y se diferenció de muchos que lo mencionan como una práctica dolorosa.

“A mí no me dolió. No es agradable, pero tampoco lo mejor del mundo”, consignó con su clásico optimismo.

Lo cierto es que luego de un episodio complejo, en el cual incluso tuvo que salir a aclarar versiones encontradas, todo parecería finalmente quedar atrás. Ahora será cuestión de realizarse los estudios y esperar buenas noticas de cara a la mejor de todas: ver a Sabrina nuevamente en el agua.