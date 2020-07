Prohíben a los hipermercados de La Plata vender productos no esenciales

Se hizo efectivo esta tarde la prohibición de la venta de productos no esenciales en los grandes supermercados mayoristas e hipermercados de la Región. Personal de la Municipalidad de La Plata clausuró los sectores de productos textiles, electrónicos, jugueterías y librerías de cada uno, debido al reclamo de los comerciantes que están imposibilitados de hacerlo en sus negocios dada la restricción del Gobierno Nacional en el territorio del AMBA.

"La medida está bien, pero otra vez el Gobierno nivela para abajo. La solución no era que cerrase la venta en los supermercados de productos no esenciales, sino que nos permitiera a nosotros seguir haciéndolo. No hacen nada con la venta callejera pero nos prohíben vender ropa, libros y electrónica a nosotros", contó un comerciante platense un tanto molesto con la decisión.

Las actuaciones tuvieron lugar en diversos hipermercados de la Región; en tanto que las mismas se llevaron adelante a través de la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano local. Los operativos se realizaron para restringir la venta de artículos que no sean esenciales, en el marco de la nueva etapa de cuarentena estricta que inició el pasado miércoles.

Al respecto, el intendente Garro expresó: “Desde que inició la pandemia estamos buscando diferentes alternativas, poniendo todo a disposición para acompañar a los comerciantes. Hoy son los más afectados”.

“Por eso, después de mucho diálogo y entendiendo la situación de todos los sectores, acordamos con los hipermercados que se centren en vender productos esenciales. Así, evitamos la competencia desleal con los comercios barriales”, agregó.

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) había solicitado ayer que se extienda a todo el país la iniciativa de algunos municipios bonaerenses de prohibir, mientras dure la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la venta de productos no esenciales en las grandes cadenas de supermercados.

"En momentos en los que las Pymes atravesamos serias restricciones para vender nuestros productos resulta inconcebible que los supermercados lo puedan hacer, perjudicando aún más las posibilidades de recuperación del sector", indicó la entidad a través de un comunicado.

El titular de la Fecoba, Fabián Castillo, celebró la decisión de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que resolvieron impedir la venta de calzado, juguetes y ropa hasta el 17 de julio próximo, fecha fijada para la actual fase del aislamiento, que en el ámbito metropolitano comprende una intensificación de las restricciones.

Entre los distritos del Conurbano que prohibieron la venta de productos como ropa, calzado y juguetes en salón, aunque sí se encuentra habilitada en la modalidad online, se cuentan los de Tres de Febrero, La Matanza, Lanús, Merlo y Morón. Hoy se sumó La Plata.

"Es un paso simbólico muy importante porque existe una evidente desventaja comercial para los comercios que están cerrados. Si se sigue permitiendo que los supermercados avancen, cuando podamos reabrir ya no tendremos a nadie a quien vender", manifestó Castillo.

En ese sentido, alertó por los talleres y comercios que están al borde de la quiebra, y ejemplificó las consecuencias que tendría para el sector que los juguetes se sigan vendiendo en los supermercados.

"Es sólo un caso. Pero pensemos que a pocas semanas del Día del Niño, los productos se venden en las grandes superficies, lo que condena a la extinción a las jugueterías", subrayó el titular de Fecoba.

Al respecto, adelantó que, desde la entidad, insistirán en reclamarle a las autoridades "un riguroso control de la actividad para evitar que continúe una clara deslealtad comercial en medio de esta crisis".

Semanas atrás la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había manifestado "indignación" porque los locales de grandes superficies "siguen ofreciendo productos que no son de primera necesidad", lo que consideraron "una desigualdad" con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrados en la cuarentena dispuesta por el coronavirus.

"Los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería, calzado, etc; no están habilitados para abrir. No obstante, las grandes superficies como hipermercados, gozan de esta excepción en el decreto presidencial y siguen vendiendo mercaderías no esenciales. Ante esta situación, CAME evalúa realizar una denuncia en Defensa de la Competencia, por trato desleal", señaló la entidad en un comunicado.