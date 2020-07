Michael Fox celebró los 35 años de "Volver al futuro" recordando una icónica escena

En el marco del aniversario número 35 del inicio de una historia que cautivaría a varias generaciones, en un video publicado en las últimas horas en las redes sociales, Michael J. Fox recordó cómo se grabó una de las escenas más difíciles e icónicas de la trilogía Back to the Future que empezó un 3 de julio de 1985.

Se trata del tramo en el que se ve a Marty McFly, personaje interpretado por Michael J. Fox , tocando y cantando el tema 'Johnny B. Good' durante el baile de graduación donde sus padres se besaron por primera vez.

Sin embargo, ¿sabías que detrás de este momento, que fue homenajeado de distintas formas tanto en el cine, televisión e innumerables videos en YouTube, hubo semanas de preparación previa por parte de Michael J. Fox para que su actuación con la guitarra eléctrica en Back to The Future sea de lo más creíble en la pantalla grande?

"Cuando hice la escena de 'Johnny B. Goode', tuve un grandioso profesor de guitarra que me enseñó cómo tocar. Le dije a Bob [Zemeckis], 'Cuando haga esta escena, yo toco guitarra, así que podés sincronizarla con mis dedos. Siéntete libre de grabar mis manos cuando quieras'. Habiendo dicho esto, me presionó para hacerlo jodidamente bien. Así que tuve a este sujeto llamado Paul Hanson, que fue mi profesor de guitarra", dijo Michael J. Fox.

"Durante cuatro semanas trabajamos esta canción y al mismo tiempo trabajaba con este coreógrafo de Madonna. Le dije, 'Bailo como un pato. No puedo bailar. Pero lo que me gustaría incorporar todas las características, manerismos y peculiaridades de mis guitarristas favoritos, como el molino de Pete Townshend, el tocar con la guitarra espalda como Jimi Hendrix, y la caminata de Chuck Berry'. Y trabajamos en todo eso y lo hizo funcionar. Fueron momentos como ese cuando uno no piensa cosas como 'Estoy exhausto' o 'Siento mucha presión de hacer esto'. Simplemente lo hacés, y tratás de divertirte", agregó Michael J. Fox sobre su actuación en esta famosa escena de Back to The Future.