Los motivos detrás del furor de las selfies en blanco y negro en Instagram

Las redes sociales y en particular Instragram se vieron repletas en los últimos días de fotos en blanco y negro de mujeres con el hashtag #ChallengeAcepted, que traducido al español refiere al ya famoso "desafío aceptado. La iniciativa, en principio generó un halo de misterio con motivo de que muchos internautas no conocían de que se trataba, hasta hubo quienes consideraron que poner una foto personal en blanco y negro no conllevada una prueba desafiante. Como es sabido, el hashtag suele ser usado para desafíos por causas sociales o simplemente por la dificultad que pudieran demandar su realización. Pero esta vez no todos sabían hacia dónde estaba orientada la verdadera intención.

En medio de esta incógnita, quien primero intentó echar luz sobre el asunto fue la científica Pragya Agarwal, investigadora y escritora en temas de género y discriminación racial. La especialista manifestó que el desafío es parte de la campaña en solidaridad con las mujeres de Turquía, uno de los países donde la violencia machista se eleva a tasas preocupantes. En ese sentido, recordó que uno de los primero mensajes de la campaña visibilizó el crimen de Pinar Gultekin, una estudiante universitaria de 27 años.

En este marco, una de las entidades de ese país que promovió la campaña fue la American Univertisty Turkish Cultural Club, en español es Club Cultural Universitario Turco Americano, al invitar a unirse con una donación para terminar con la violencia hacia las mujeres.

En una edición del New York Times se indicó que la campaña tuvo punto de inicio en Estados Unidos y Brasil, y que a partir del rol activo de usuarios de esos países se expandió por todo el globo. Fue importante para ello al participación de la periodista brasileña Ana Paula Padrão, quien realizó una publicación por la cual la iniciativa contra la violencia de género trascendió fronteras.

Más allá de las críticas de quienes tildaron de frívola la iniciativa, lo cierto es que la propuesta de usar perfiles y fotos en blanco y negro permitió que la campaña trascendiera masivamente en las redes sociales y sobre todo en Instagram. Por supuesto, en Argentina la campaña tuvo relevancia más allá de que en principio trascendió sin tanta repercusión. Eugenia Tobal, Florencia Raggi, Dalma Maradona, Ximena Saenz y Julieta Díaz son apenas algunas de las famosas que se sumaron desde sus cuentas personales y que impulsaron a que la movida cobrara la trascendencia que merece la causa por la cual se lleva a cabo.