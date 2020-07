Kicillof afirmó que "la esperanza" para terminar con la pandemia "está en la vacuna"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el 20% de los 3437 decesos registrados por coronavirus tiene menos de 60 años”, y consideró que "la esperanza está en la vacuna" al participar desde la Residencia de Olivos de los anuncios de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 16 de agosto, junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por otro lado, agradeció al “pueblo de la provincia de Buenos Aires por el esfuerzo y la solidaridad que están poniendo en este momento de dificultad”, y señaló: “Los desbordes que se ven en los sistemas de salud de todo el mundo los evitamos con la cuarentena y con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus”.

Remarcó que “el AMBA es una sola región sanitaria, y por eso no hay forma de que nos dividan o nos hagan pelear entre nosotros. El virus cruza la General Paz cuando quiere y también lo hace la enfermedad”, al tiempo que ponderó: “Hemos podido avanzar en conjunto con la Ciudad en medidas para cuidar a la gente”.

También resaltó que "el principal problema en términos de mortalidad y de contagios es cuando se da fugaz, porque no hay tiempo de reforzar el sistema de salud o de cambiar las costumbres, y no hay tiempo de ampliar la capacidad de camas, y estoy hablando de los sistemas de salud más desarrollados. Y cuando no hay camas, médicos, enfermeras y respiradores no hay forma de atender a los pacientes. Eso lo evitamos de una sola manera, que es con la cuarentena y con el cambio cultural que nos trajo el coronavirus".

"El AMBA es una sola región sanitaria, por eso no hay forma de que nos dividan o nos hagan pelear, el virus cruza la Gral. Paz cuando quiere. Donde hay mayor densidad poblacional la enfermedad crece. Por eso tenemos un tercer cordón del conurbano que tiene 1 positivo cada 200 personas, un segundo cordón con un contagiado registrado cada 130, un primer cordón con 1 cada 100 y una CABA con 1 cada 50. Si hoy tuviéramos la misma densidad de contagios que la CABA tendríamos en el conurbano 250 mil contagios y eso tiende a igualarse y es lo que estamos tratando de evitar a toda costa", agregó.

"Le agradezco a Alberto haber creado este espacio para que con todos los gobernadores y principalmente con el jefe de Gobierno podamos trabajar en esta coordinación y le agradezco a Horacio que a pesar de las diferencias que nos separan en lo partidario hemos podido avanzar con políticas y nos hemos podido dedicar a cuidar a la gente y su salud. No traten de politizar la pandemia porque estamos mostrando que ese es el camino equivocado. Estamos trabajando para que de uno y otro lado de la Gral. Paz no se generen problemas gravísimos", subrayó.

Por último sostuvo que "hoy no podemos elegir si tener o no la pandemia, lo que sí podemos elegir es si la dejamos hacer o si como sociedad y Estado vamos a hacer algo contra la pandemia, y así venimos haciendo en el país y en la Provincia, protegernos y trabajar colectivamente. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Sigamos cuidándonos".