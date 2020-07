El desesperado pedido de una madre: "Hace cinco meses que no puedo ver a mis hijitas"

Virginia Duarte está desesperada y no sabe qué más hacer para poder volver a estar junto a sus hijas, de 5 y 8 años, que están en Montevideo y hace más de cinco meses que no las puede ver. "Por favor, que alguien me ayude", le pidió a EL DIA.

Todo comenzó en febrero pasado. Tuvo un embarazo complicado y por eso Isabella nació un mes antes de lo previsto. Ella es uruguaya pero hace 8 años que vive en La Plata junto a su esposo, que es platense. Alquilan una casa en Ringuelet.

"Tuve un embarazo de alto riesgo. Mi hija nació el 8 de febrero. Fue prematura", comenzó la explicación durante la charla y contó que a los 30 días de haber nacido su situación empeoró por eso tuvo que ser internada en la sala de neonatología del hospital San Martín.

Como el papá debió seguir trabajando y ella estaba las 24 horas en el hospital, pensó que lo mejor era que sus otras dos hijas, Zamira (8 años) y Ludmila (5) se fueran a Montevideo con su mamá. "Las llevé en el día y volví a quedarme con la beba. En Uruguay tengo a toda mi familia".

Pero luego se desató la pandemia y las cosas empeoraron. Por suerte el estado de salud fue progresando, pero antes que recibiera el alta se decretó la cuarentena en todo el país y las fronteras se cerraron. Desde entonces comenzó un calvario que hoy en día es insoportable: "La más chica extraña mucho, llama llorando todos los días".

"Le dieron el alta el 11 de abril. La pude anotar pero nunca me dieron el documento. Hice todos los trámites, hablé con medio mundo pero todavía no tengo la credencial ni un papel. Nadie me da respuestas", contó y dijo que sin el DNI ella no puede salir de la Argentina con la beba. Tendría que irse sola y dejar a la nena de 5 meses en La Plata, que todavía necesita el pecho materno.

Tampoco puede viajar su marido, porque como perdió el DNI hace unos meses no lo dejan salir del país con la constancia. "Y encima a Uruguay sólo pueden entrar uruguayos, no está permito que lo hagan extranjeros".

¿Y si la abuela decide mandar a las niñas en un barco para repatriados argentinos que están en Uruguay? "La más grande es uruguaya y la más chica argentina. No podrían volver las dos juntas".

Virginia Duarte no soporta más. Pide que por favor alguien de Renaper o el Registro de las personas le deje hacer el DNI de su beba para poder cargarla en el barco que sale todos los viernes desde el puerto de Buenos Aires hacia Montevideo, reencontrase con sus hijas y luego ver de qué manera volver a La Plata. Hoy, todo es confusión y dramatismo.